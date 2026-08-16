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Yasa çıktı, Karayılan yetinmedi! Öcalan'ın bile istemediği şartı öne sürdü

Yasa çıktı, Karayılan yetinmedi! Öcalan'ın bile istemediği şartı öne sürdü
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PKK elebaşı Murat Karayılan, TBMM’den geçen çerçeve yasayı yetersiz buldu. Abdullah Öcalan’ın hiç dile getirmediği fiziki özgürlüğü sürecin “olmazsa olmazı” olarak nitelendiren Karayılan, "Yine, içinde Kürt kelimesi bile geçmiyor. Demokrasiden hiç bahsedilmemiş. Halkımızın hassasiyetleri, hareketimizin görüşleri ve hatta Önderliğimizin bile görüşleri fazla dikkate alınmamış. Meseleyi sadece silah bırakmaya indirgemiştir. " dedi.

Pkk elebaşı Murat Karayılan, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 'çerçeve yasa' hakkında konuştu.

Kürtçe video mesaj yayımlayan Karayılan “ Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğünün sürecinin olmazsa olmazı olduğunu” söyledi.

“İÇİNDE KÜRT KELİMESİ BİLE GEÇMİYOR”

12 maddelik yasanın çerçevesinin dar tutulduğunu vurgulayan Murat Karayılan, eleştirilerini şu şekilde sıraladı:

"Yine, içinde Kürt kelimesi bile geçmiyor. Demokrasiden hiç bahsedilmemiş. Halkımızın hassasiyetleri, hareketimizin görüşleri ve hatta Önderliğimizin bile görüşleri fazla dikkate alınmamış. Meseleyi sadece silah bırakmaya indirgemiştir. Oysa bu sorun, yüzyıllık büyük bir sorundur. Dar bir yaklaşım vardır. Şüphesiz bu dar yaklaşım, sorunu çözüme kavuşturamaz. Gerilla, neyin sonucunda tarih sahnesine çıkmıştır? Bu eğer iyi açılmazsa, sorunun köklü çözümü de olmaz.”

Karayılan, konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Ben daha önce; ‘eğer Önder Apo zindandaysa, kimseye silah bırak ve git diyemem’ dedim. Şimdi de aynı noktadayım. Fakat artık şunu diyebilirim: Değerli yoldaş, git Önder Apo seni karşılayacak. Dönem perspektiflerini Önder Apo sana verecek. Yani, eğer Önder Apo devreye girerse, arkadaşları karşılarsa, toplantılar yaparsa ve ikna ederse, olur. Biz bu mücadeleyi savaş ve silah zemininden çıkarıp, siyaset ve hukuk zeminine taşımaya hazırız. Biz bu savaşı sona erdirmek istiyoruz ve samimi yaklaşımımız budur."

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Gecen gun arkadasin biri demisti hep isterler, Allah akil versin

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Haber YorumlarıÇilekeş Keş:

Bunların amacı barış falan değil, ne versen yetinmezler

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