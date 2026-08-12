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Erbil’de 4 İHA düştü

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'deki Soran İdaresi'ne bağlı bölgelere sabah saatlerinde kimliği belirsiz 4 İHA düştü. Bir İHA evin çatısına isabet ederken, diğerleri köy yakını ve dağlık alana düştü; çıkan yangın çalılık alanda etkili oldu. Can kaybı yaşanmadı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetim'nin başkenti Erbil'in çeşitli bölgelerine 4 İHA düştü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetim'nin (IKBY) başkenti Erbil'in kuzeyindeki Soran İdaresi'ne bağlı farklı bölgelere sabah erken saatlerde kimliği belirsiz 4 İHA düştüğü bildirildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre İHA'lardan birinin enkazı Soran ilçe merkezinde bulunan bir evin çatısına düşmesi sonucu evde maddi hasar meydana geldi. Diğer 2 İHA'nın Halifan ilçesine bağlı bir köy yakınında düştüğü belirtilirken, 4'üncü İHA ise Harir nahiyesindeki Beni Harir Dağı'na düştü. İHA'nın düşmesi sonucu dağlık bölgede bulunan çalılık alanda yangın çıktı.

İlk bilgilere göre saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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