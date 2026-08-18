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Abdullah Gül'den çerçeve yasaya destek: 'Kürt meselesinde yeni bir kapı açıldı'

Abdullah Gül'den çerçeve yasaya destek: 'Kürt meselesinde yeni bir kapı açıldı'
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanan çerçeve yasaya ilişkin yaptığı açıklamada, bu düzenlemenin Kürt meselesinin çözümünde yeni bir kapı açtığını belirterek, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ettiğini ifade etti.

(ANKARA) - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "çerçeve yasa"ya  ilişkin, "Cumhuriyet tarihimizin önemli konularından biri olan Kürt meselesinin çözümünde yeni bir kapı açmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Abdullah Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün Sayın Cumhurbaşkanının onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yasa, Cumhuriyet tarihimizin önemli konularından biri olan Kürt meselesinin çözümünde yeni bir kapı açmıştır. Bu cesur adımı atan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere, siyasi liderleri ve bu mutabakata arka planda zemin hazırlayan devlet görevlilerini tebrik ederim. Bu yasanın Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. İyi şeyler olacağına inancımı hep korudum."

Kaynak: ANKA
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