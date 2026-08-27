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Suriye'de Kürtçe Eğitim Müfredatına Girdi

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Suriye Eğitim Bakanlığı, Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki okullarda Kürtçenin ulusal dil olarak müfredata eklenmesini kararlaştırdı. Haftada 3 saat verilecek dersler, not ortalamasına dahil edilecek. Öğretmenler sınavla seçilecek ve geçiş yılında bazı derslerde Arapça-Kürtçe seçeneği sunulacak.

ŞAM (AA) – Suriye Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, Kürt vatandaşların nüfusun kayda değer bölümünü oluşturduğu bölgelerdeki devlet okulları ile özel okullarda Kürtçenin okutulmasına ilişkin yeni bir düzenleme yaptı.

Bakanlığın yayımladığı karara göre Kürtçe, söz konusu bölgelerde "ulusal dil" olarak eğitim müfredatına dahil edilecek.

Kürtçe eğitimi, tüm eğitim kademelerinde haftada 3 ders saati verilecek. Öğrenciler Kürtçenin yanı sıra Arapça ve İngilizce de eğitim alacak ve Kürtçe dersinden alınan not, öğrencinin nihai not toplamına dahil edilecek.

Bunun yanı sıra haftada bir ders saati "etkinlikler" dersi okutulacak.

Bu yıl dersleri Arapça veya Kürtçe alma seçeneği sunuldu

Kararda, geçiş sürecini kolaylaştırmak amacıyla, düzenlemenin yürürlüğe girmesini takip eden ilk eğitim-öğretim yılında öğrencilere sosyal bilgiler, tarih, coğrafya ve felsefe derslerini Arapça veya Kürtçe alma seçeneği tanındı.

Bu uygulamanın yalnızca söz konusu eğitim-öğretim yılı için geçerli olacağı belirtildi.

Eğitim Müfredatlarını Geliştirme Ulusal Merkezinin, tüm eğitim kademeleri için Kürtçe dersine ilişkin müfredatları hazırlayacağı, etkinlikler dersinin de onaylı kılavuza uygun şekilde Kürtçeye çevrileceği kaydedildi.

Kürtçe öğretmenleri sınavla belirlenecek

Karara göre Kürtçe derslerinin okutulması için gerekli eğitim ve öğretim kadroları, mevcut personel arasından veya dışarıdan yapılacak görevlendirmelerle karşılanacak.

Üniversite veya öğretmen yetiştirme enstitüsü mezunu olup Kürtçe bilenler öğretmen olarak görevlendirilebilecek. İhtiyaç halinde Kürtçe bilen lise mezunlarının da görevlendirilebileceği belirtildi.

Kürtçe yeterliliğinin belirlenmesi amacıyla adaylara Eğitim Denetleme Müdürlüğü tarafından, Eğitim Müfredatlarını Geliştirme Ulusal Merkezi ile koordinasyon içinde yazılı ve sözlü sınav yapılacak.

Kaynak: AA
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