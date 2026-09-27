HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, Kayseri'de cunta anayasasının değiştirilmesini istedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "40 yıl boyunca bu memlekette Türk-Kürt çatışması çıksın diye çaba gösterenler amaçlarına ulaşamadılar. Allah'ın izniyle biz özümüze, inancımıza bağlı kaldığımız müddetçe de asla bu heveslerine ulaşamayacaklar." dedi.

Yapıcıoğlu, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen partisinin Kayseri 4. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, her zaman insanı merkeze alan bir siyaset yürütmeyi amaçladıklarını söyledi.

Sorunların çok ve çeşitli olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, çözümünün ise kendi değerlerini yeniden yaşanır kılmaktan, tarihi ve inanç temellerine dayanarak ayağa kalkmaktan geçtiğini belirtti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim milletimizin mayasında İslam vardır ve kökünü öylesine derinlere indirmiştir ki hiç kimse Allah'ın izniyle bu kökü, bu ağacı, bu milleti toprağından söküp atamayacaktır. İslam bizi biz yapmıştır. Farklı kültürlerden gelen, farklı dilleri konuşan, kendileri farklı, hatta dedeleri farklı coğrafyalardan buraya göçmüş insanları bir potada eritti ve bizi biz yaptı. Bizi bir tek ümmet yaptı. 1000 yıldır bu topraklarda farklı etnik aidiyetleri olan, hatta farklı mezheplere mensup insanlar bir arada yaşıyorlar. Huzur içerisinde dostça ve kardeşçe. Bu kardeşliği bozmak isteyen çeşitli şer odakları fitne ürettiler. Bu insanları birbirlerine düşürmeye çalıştılar. 40 yıl boyunca bu memlekette Türk-Kürt çatışması çıksın diye çaba gösterenler amaçlarına ulaşamadılar. Allah'ın izniyle biz özümüze, inancımıza bağlı kaldığımız müddetçe de asla bu heveslerine ulaşamayacaklar. Kıyamete kadar bu heves onların kursunda kalacak."

Yapıcıoğlu, hukuk alanındaki temel sorunlardan birinin yeni anayasa ihtiyacı olduğunu söyledi.

Seçim öncesinde hemen her siyasi partinin mevcut anayasayı "cunta anayasası" olarak nitelendirdiğini ve değiştirilmesi gerektiğini dile getirdiğini vurgulayan Yapıcıoğlu, "Bu cunta anayasasını değiştirmek siyaset kurumunun bu millete namus borcudur. Mutlaka bu darbe anayasasını bu milletin çöpe atması gerekiyor. 'Yeni yüzyılda yeni bir anayasayla yol alalım' diyoruz inşallah." ifadelerini kullandı.

Tek adayla gerçekleştirilen kongrede, mevcut İl Başkanı Mehmet Çalhan, tekrar başkanlığa seçildi.

Kaynak: AA