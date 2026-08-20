Hatimoğulları: Çerçeve yasa ilk adım

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Çerçeve yasayı, bu ülkede 50 yıldır devam eden savaş ve çatışmaların, Kürt sorununun çözümsüzlüğünün, Kürt sorununun tırnak içinde 'terör' parantezine alan anlayışa karşı atılmış bir ilk adım olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Hatimoğulları, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni ile birlikte bazı tutukluları ziyaretinin ardından basın mensuplarına konuştu.

Türkiye'de, 10 Ağustos'ta Meclis'in büyük bir çoğunluğunun altına imza attığı ve kabul ettiği bir çerçeve yasanın çıktığını belirten Hatimoğulları, "Çerçeve yasayı, bu ülkede 50 yıldır devam eden savaş ve çatışmaların, Kürt sorununun çözümsüzlüğünün, Kürt sorununun tırnak içinde 'terör' parantezine alan anlayışa karşı atılmış bir ilk adım olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Hatimoğulları bugün ise barışı konuştuklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bugün barış için bir yandan müzakere ederken bir yandan mücadele ediyoruz. Kürt sorununun bu ülkede ve bu topraklarda barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi için bir yandan müzakere ederken bir yandan en geniş yelpazede demokrasi mücadelesinin güçlenmesi gerektiğinin vurgusunu her fırsatta yapıyoruz. Çünkü bizler biliyoruz ki bu yasanın çıkması tek başına Türkiye'yi demokratikleştirmeyecek. Ama 'Demokratikleşmenin önünü ardına kadar açabilir.' diye düşünüyoruz. Bunun için bu yasaya değer ve kıymet veriyoruz."

Dem Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, çerçeve yasanın kabul edildiği, diyalog sürecinin devam ettiği bir dönemde barış ve demokratikleşme sürecine yönelik iyi niyetli adımların atılması gerektiğini anlattı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının bir an önce uygulanması gerektiğini savunan Hatimoğulları, Silivri'de "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin davanın devam ettiğini söyledi.

Hatimoğulları, "Bakın defalarca ifade ettik. Siyasilere, seçilmişlere dönük yargı operasyonu bu ülkede derhal bitmelidir. Yargı operasyonları devam ettiği sürece bir demokratikleşme sürecinden bahsetmek neredeyse imkansızlaşmış durumdadır." ifadelerini kullandı.

Belediyelere atanan kayyum uygulamasına ilişkin yasal düzenlemenin bir an önce geri çekilmesi ve seçilen belediye başkanlarının görevlerine iade edilmesi gerektiğini dile getiren Hatimoğulları, TBMM'de bir komisyon kurulup bütün belediyelerin incelenmesi önerisinde bulundu.

Hatimoğulları, bir basın mensubunun terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın DEM Parti'deki yeni yapılanmadaki rolüne ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi:

"Öcalan'ın barış ve demokratik toplum sürecindeki rolü ve payı çok büyük. Bu sürecin bir başlatıcısı Sayın Bahçeli, bir diğer başlatıcısı da Abdullah Öcalan'dır. Bu sürecin bugüne kadar getirilmesinde taşınmasında Öcalan'ın oynadığı rol çok önemli bir roldü ve tarihsel bir öneme sahip. Bundan sonraki süreçte özellikle Kürt hareketinin artık Türkiye'de silahlı mücadeleyi bıraktığını ve demokratik siyaseti daha çok güçlendirme konusundaki kararlarını zaten bütün Türkiye kamuoyu, dünya kamuoyu biliyor."

DEM Parti'nin yeniden yapılanma sürecine gireceğini daha önce kamuoyuyla paylaştıklarını aktaran Hatimoğulları, "Bu yeniden yapılanma sürecinde Öcalan'ın elbette görüşleri onun sunacağı görüşler ve değerlendirmeler de son derece kıymetli olacaktır. Önümüzdeki dönemde özellikle Türkiye'de artık silahların tamamen sustuğu, demokrasi mücadelesinin çok daha güçlendiği, daha fazla demokratik zeminde ortak mücadele ve siyasetin oluşturulduğu günlerin kapıları daha çok açılmış olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA