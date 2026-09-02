Haberler

Erbil'de 10 bombalı İHA imha edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Kürt Bölgesi Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Birimi, Uluslararası Koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemlerinin Erbil semalarında 10 bomba yüklü insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Irak Kürt Bölgesi Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Birimi, Uluslararası Koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemlerinin Erbil semalarında 10 bomba yüklü insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Birimden yapılan yazılı açıklamada, koalisyon güçlerinin 01.13 ile 03.31 saatleri arasında Erbil hava sahasında tespit edilen 10 bomba yüklü İHA'yı düşürerek imha ettiği belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA
DGM'den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber

Umutlar çabuk söndü! Marmara'daki gemi kazasından kötü haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir zamanlar taraftarın sevgilisiydi! Galatasaray'da beklenen ayrılık

Bir zamanlar taraftarın sevgilisiydi! Galatasaray'da beklenen ayrılık

Damada pozu anlatamadı, gelinin yanına geçip kendisi gösterdi

Görüntüyü izleyenler şaştı kaldı! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Almanya'da tren istasyonunda patlama: 2 yaralı

Almanya'da tren istasyonunda patlama! Yaralılar var
Yok böyle kaza: Gören dönüp bir daha baktı

Yok böyle kaza: Gören dönüp bir daha baktı
33 yıllık giyim devi mağazalarını kapatıyor! Fiyatları dibe çektiler

33 yıllık giyim devi mağazalarını kapatıyor! Fiyatları dibe çektiler
Milyonlar bu haberi bekliyordu! Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme geliyor

Emeklilik müjdesinin şartları ve detayları netleşti
Bir adım attı, çamura saplandı! Arkadaşı oralı bile olmadı

Suya girince kabusu yaşadı, arkadaşının tepkisi dikkat çekti