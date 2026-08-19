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DBP Eş Genel Başkanı Uçar: Kürt meselesinin Meclis'te konuşulması kritik bir değer taşıyor

DBP Eş Genel Başkanı Uçar: Kürt meselesinin Meclis'te konuşulması kritik bir değer taşıyor
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DEMOKRATİK Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, “Ülkenin en temel meselesi olan Kürt meselesinin yeniden bu kadar güçlü konuşulduğu ve konuşulduğu yerin Meclis olması hem Türkiye için bir kazanım hem de Kürt halkının yıllardır özlemle beklediği barış ve özgür...

DEMOKRATİK Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, "Ülkenin en temel meselesi olan Kürt meselesinin yeniden bu kadar güçlü konuşulduğu ve konuşulduğu yerin Meclis olması hem Türkiye için bir kazanım hem de Kürt halkının yıllardır özlemle beklediği barış ve özgür olarak varlıklarını, kimliklerini idame ettirmesi için çok kritik bir değer taşıyor" dedi.

DBP İl Başkanlığı tarafından, kentteki bir kafede 'Barışın sözünü halkla kuruyoruz' buluşmaları kapsamında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, İl Başkanı Serhat Ormangören ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda konuşan Uçar, Kürt meselesinin yeniden Meclis'te güçlü şekilde gündeme gelmesinin önemli olduğunu belirterek, "Çok kritik bir zaman dilimini yaşıyor Türkiye. Sadece Kürtler için geçerli değil bu dönem. Ülkenin en temel meselesi olan Kürt meselesinin yeniden bu kadar güçlü konuşulduğu ve konuşulduğu yerin Meclis olması hem Türkiye için bir kazanım hem de Kürt halkının yıllardır özlemle beklediği barış ve özgür olarak varlıklarını, kimliklerini idame ettirmesi için çok kritik bir değer taşıyor. Kürtler açısından bu mücadele, Kürtler açısından bu taleplerin kendisi yeni değil. On yıllardır çok büyük acılar, çok büyük baskılar, çok büyük fedakarlıklarla örülen bir yol var ve o yol bugün Türkiye'de yeni yüzyılını inşa ederken neyin üzerine inşa etmesi gerektiği konusunda yepyeni bir yol haritası çıkarıyor. Kürt meselesi bölgesel bir mesele, sadece Türkiye ile sınırlı bir mesele değil" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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