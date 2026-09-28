Haberler

Netanyahu'dan kurmaylarına skandal Erdoğan talimatı! UCM'ye şikayet edecekler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Netanyahu'dan kurmaylarına skandal Erdoğan talimatı! UCM'ye şikayet edecekler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında UCM’ye sunulmak üzere hukuki dosya hazırlanması talimatı verdiği bildirildi. Dosyada Türkiye’nin sözde Kürt politikası ile Ankara-Hamas ilişkilerine yönelik iddiaların yer alacağı, başvurunun üçüncü bir ülke üzerinden yapılmasının planlandığı belirtildi. Girişimin asıl amacının ise baskı ve caydırıcılık oluşturmak olduğu öne sürüldü.

  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunulmak üzere hukuki dosya hazırlanması talimatı verdi.
  • Şikayet dosyasının temelini Türkiye'nin Kürt politikası ile Ankara ve Hamas arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilere yönelik iddialar oluşturuyor.
  • Türkiye ve İsrail Roma Statüsü'ne taraf olmadığı için dosyanın UCM'ye taraf üçüncü bir ülke aracılığıyla sunulması planlanıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne sunulmak üzere hukuki dosya hazırlanması talimatı verdiği bildirildi.

i24NEWS’ün haberine göre, İsrail Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Dairesi tarafından yürütülen çalışmanın, yaklaşan seçimler öncesinde Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilere yeni bir boyut kazandırması bekleniyor.

DOSYA ÜÇÜNCÜ ÜLKE ÜZERİNDEN SUNULACAK

Hazırlanan şikayet dosyasının temelini, Türkiye’nin sözde Kürt politikası ile Ankara ve Hamas arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilere yönelik iddiaların oluşturduğu belirtildi.

Haberde, sürecin hukuki boyutuna ilişkin dikkat çeken bir ayrıntıya da yer verildi. Türkiye ve İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kurucu belgesi olan Roma Statüsü’ne taraf değil.

Bu nedenle Tel Aviv yönetiminin, söz konusu hukuki engeli aşmak amacıyla dosyayı doğrudan Lahey’e sunmak yerine, UCM’ye taraf olan üçüncü bir ülke aracılığıyla mahkemeye taşımayı planladığı ifade edildi.

HEDEF BASKI VE CAYDIRICILIK OLUŞTURMAK

Üst düzey kaynaklar, girişimin arkasındaki asıl amacın davayı sonuçlandırmaktan çok siyasi baskı oluşturmak olduğunu öne sürdü.

Habere göre İsrail yönetimi, hazırlanan dosyayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye yönetimine karşı uluslararası alanda bir baskı ve caydırıcılık aracı olarak kullanmayı hedefliyor.

Kaynak: Haberler.com
Uyuşturucuyla yakalanınca tutuklandı: Çek çek at, baron de

Cezaevine götürülürken böyle seslendi: Çek çek baron de
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde 1 milyar liradan fazla zarar

Devlet hastanesinde 1 senede 1 milyar liradan fazla zarar
İşkenceci katil general yakalandı

İşkenceci katil general yakalandı
SPK düğmeye bastı! Yatırımcıların gözü bu karardaydı

Beklenen açıklama geldi! Bu karar yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor
İrlandalı futbolculardan İsrail maçında tarihi protesto

Dünyanın gözü bu mücadelede! Milli maçta tarihi protesto
Antalya Manavgat'ta devrilen tırın altında kalan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Devrilen tırın altında can verdiler
Türkiye'den Mescid-i Aksa baskınına tepki: En güçlü biçimde kınıyoruz

Türkiye'den Mescid-i Aksa baskınına tepki: En güçlü biçimde kınıyoruz
İstanbul'u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, evleri su bastı

İstanbul'u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, evleri su bastı
Yunan basınında Türkiye için skandal savaş senaryosu

Komşuda skandal plan! Hedefte Türkiye var