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DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Diyarbakır'da süreçte yavaşlama olduğunu söyledi

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır'da Kürt siyasi partileri temsilcilerine 100 yıl sonra ilk kez yakalanan süreçte tempo düşüşü olduğunu söyledi. Bakırhan, Öcalan'ın koşulları ve Barış ve Siyasallaşma Kurulu'nun önündeki engellerin kaldırılmasını istedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "100 yıl sonra ilk defa böyle bir süreç yakaladık. Bunu önemsememiz gerekiyor. Süreç dedim, evet temposunda bir düşme var. Bunu burada açık yüreklilikle söylemek gerekiyor. Biz aynı davanın yolcularıyız. Burada da yürüyen sürece ilişkin bir yavaşlama var" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Yenişehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda Kürt siyasi partilerinin temsilcileriyle buluştu. Toplantıda konuşan Bakırhan, Kürt meselesinin ilk defa Meclis zemininde siyasi bir çerçevede tartışıldığını belirterek, "Bu süreç sadece bir partiyle devletin, iktidarın yürüttüğü bir süreç olarak görülmemeli. Bu konuda da eleştirilerimiz, önerilerimiz varsa ortaklaşmalıyız. İlk aşama PKK ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasıydı. Neredeyse o iş de bitme noktasına geldi. 100 yıl sonra ilk defa böyle bir süreç yakaladık. Bunu önemsememiz gerekiyor. Süreç dedim, evet temposunda bir düşme var. Bunu burada açık yüreklilikle söylemek gerekiyor. Biz aynı davanın yolcularıyız. Burada da yürüyen sürece ilişkin bir yavaşlama var" dedi.

'BUNUN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILMALIDIR'

Atılması gereken somut adımlar olduğunu kaydeden Bakırhan, "Ne olabilir bu somut adımlar? Başta Sayın Öcalan'ın yaşam, iletişim, çalışma koşulları. Açık söylüyorum, buradaki Kürt partilerimizin ve oluşumların temsilcileri gidip Sayın Öcalan'la tartışabilmeli, eleştirebilmeli, önerilerini sunabilmeli. Bunun önündeki engeller kaldırılmalıdır. Basın gitmelidir. Yine bir kurul oluşturulacaktı. Bu, Meclis'te çıkan yasada da zaten kayıt altına alındı. Barış ve siyasallaşma kurulu. Sayın Öcalan'ın başında olduğu bu kurulun da aktif çalışması gerekiyor. Yine AİHM kararları uygulanabilir. Kayyum rejimine son verilebilir. 'Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ niye bırakılmıyor' sorusunu hep birlikte sormamız gerekiyor" diye konuştu.

Haber- Kamera: Selim KAYA- Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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