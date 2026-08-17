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ABD'den Erbil saldırısına kınama: 'Kabul edilemez'

ABD'den Erbil saldırısına kınama: 'Kabul edilemez'
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin Erbil'deki ofisine düzenlenen İHA saldırısını kınadı. Barrack, saldırının bölgesel istikrara doğrudan tehdit olduğunu belirterek, Irak devletinin egemenliğini desteklediklerini açıkladı.

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'nin Erbil'deki ofisine yönelik saldırıyı kınayarak, "Güvenilir Kürt müttefiklerimize yönelik bu tür saldırganlıklar kabul edilemez ve bölgesel istikrara doğrudan bir tehdittir" dedi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'nin Erbil'deki ofisinin iki insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınmasının ardından ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Barrack, saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani'ye ve Erbil'deki ofisine yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Güvenilir Kürt müttefiklerimize yönelik bu tür saldırganlıklar kabul edilemez ve bölgesel istikrara doğrudan bir tehdittir. Bu tür düşmanlıkları onaylamayacak veya hoş görmeyeceğiz. Irak devletinin tam egemenliğini yeniden sağlamak ve tüm silahların ve güvenlik güçlerinin Irak devletinin yetkisi altında kalmasını temin etme konusunda Başbakan Ali el-Zeydi'nin liderliğini tam destekliyoruz."

Kaynak: ANKA
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