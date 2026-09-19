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DEM Parti İstanbul İl Örgütü, LFI'li Saint-Martin'i ağırladı; Kürt meselesi konuşuldu

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DEM Parti İstanbul İl Örgütü, LFI'li Saint-Martin'i ağırladı; Kürt meselesi konuşuldu
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DEM Parti İstanbul İl Örgütü, LFI Milletvekili Arnaud Saint-Martin'in parti binasını ziyaret ettiğini açıkladı. Görüşmede Ebru Günay ve Cengiz Çiçek de yer aldı; Kürt meselesinin geleceği, Türkiye ve Fransa'daki siyasi gelişmeler ele alındı.

(İSTANBUL) - DEM Parti İstanbul İl Örgütü, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Arnaud Saint-Martin'in parti binasını ziyaret ettiğini; görüşmede Kürt meselesinin geleceği, Türkiye'deki siyasal gelişmeler ve Fransa'daki siyasi durumun ele alındığını bildirdi.

DEM Parti İstanbul İl Örgütü, Boyun Eğmeyen Fransa (La France Insoumise-LFI) Milletvekili Arnaud Saint-Martin'in ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Boyun Eğmeyen Fransa (La France Insoumise-LFI) vekili Arnaud Saint-Martin'i İl Örgütümüzde ziyaret ederek, Dış İlişkiler Eş Sözcümüz Ebru Günay ve vekilimiz Cengiz Çiçek ile görüştü. Sürece, Kürt meselesinin geleceğine, Türkiye'deki siyasal gelişmelere ve Fransa'daki siyasal duruma ve olası gelişmelere dair görüş alışverişinde bulunduk."

Kaynak: ANKA
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