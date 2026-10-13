Haberler

YRP'nin sirkeli su adımına DEM Parti'den zehir zemberek tepkiler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YRP'nin sirkeli su adımına DEM Parti'den zehir zemberek tepkiler Haber Videosunu İzle
YRP'nin sirkeli su adımına DEM Parti'den zehir zemberek tepkiler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'da Yeniden Refah Partisi teşkilatının, DEM Parti'nin basın açıklaması yaptığı meydanı sirkeli suyla yıkamasına tepkiler peş peşe geldi. DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, "Bastığı yerleri yıkamak yerine yalasalardı" sözleriyle sert çıkarken, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan da "Kürt halkının onuru sizin sirkeli suyunuzla kirlenmez" diyerek tepki gösterdi.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Sınırsızlık Meydanı'nda DEM Parti İl Örgütü, 9 Ekim'de "Sayın Öcalan'a özgürlük" yazılı pankart açarak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamaya tepki gösteren Yeniden Refah Partisi Muğla İl Başkanı Fatih Kocabıyık ve beraberindeki partililer, 12 Ekim'de aynı meydana giderek zemini sirkeli suyla yıkadı.

Kocabıyık, eylemin devam edeceğini belirterek, "Teşkilatıma talimat verdim. Burayı 40 gün boyunca sirkeli su ve Arap sabunuyla yıkayacağız. Temizlemek ancak bu şekilde mümkün olur." ifadelerini kullandı.

SIRRI SAKIK AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

Yeniden Refah Partisi'nin eylemine DEM Parti cephesinden sert tepki geldi. Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, yaptığı açıklamada Yeniden Refah Partisi'ni siyasi pazarlıklarla suçlayarak ağır ifadeler kullandı.

Sakık, açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Seçtikleri belediye başkanlarını paket halinde iktidara teslim eden, iki vekillik pazarlığı uğruna bütün sözlerinden dönen, her seçimde sahip olduğu üç beş oy için tezgâh açan bir parti…"

"YIKAMAK YERİNE YALASALARDI"

Açıklamasının devamında tepkisini daha da sertleştiren Sakık, şu ifadeleri kullandı: "50 yıldır bütün cinayetlere, saldırılara, tutuklamalara, baskılara ve tehditlere rağmen yerinden bir miskal oynamamış Kürt siyasal hareketinin üyelerinin bastığı yerleri yıkamak yerine yalasalardı belki biraz onur, şeref ve duruş sahibi olmayı öğrenirlerdi."

BİR TEPKİ DE PERVİN BULDAN'DAN

Sakık'ın sözlerinin ardından bir tepki de TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'dan geldi. Buldan "Kürt halkının onuru sizin sirkeli suyunuzla kirlenmez. Nefretle, ayrımcılıkla ve ırkçılıkla siyaset yapanlar, tarihe kendi utançlarıyla geçer" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı

Fon vurgununda tutuklanan ilk üst düzey isim

Bryan Cranston’dan RJ Mitte’ye veda: Seni özleyeceğim oğlum

Rol arkadaşına böyle veda etti: Seni özleyeceğim oğlum
Askeri tatbikatta inanılmaz skandal! Şifreler bile kaydedildi

Böyle acemi ordu mu olur! Kiraladıkları araçlar tatbikatı rezil etti
İstanbullular dikkat! Tam 15 ilçe saatlerce elektriksiz kalacak

Listede 15 ilçe var! Elektrik kesintisi saatlerce sürecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'a kötü haber! Ocakta gelecek demişti, Çin'e imza attı

Aziz Yıldırım'a kötü haber! Ocakta gelecek demişti, Çin'e imza attı
Kuyumcu cinayetinde 10 tutuklama: Jet skiyle Yunanistan'a kaçacaktı, otel odasında yakalandı

Kuyumcu infazında kaçış planı tutmadı! Portakal bahçesinden jet skiye
Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı

Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı
Abramoviç otelden vazgeçti! 100 dönüm arazi aldı, bakın ne yapacak

Abramoviç otelden vazgeçti! 100 dönüm arazi aldı, bakın ne yapacak
Metrekareye 70 kilo yağış! İstanbul için alarm verildi

Metrekareye 70 kilo yağış! İstanbul için alarm verildi
Bahçeli'den Türk gençlerine 'Fransa' mesajı: Heveslenmeyin, Türkiye’ye sahip çıkın

Bahçeli'den ayakta alkışlanan çağrı! Mesajı Türk gençlerineydi
Cihangir Ceyhan, “Güzel miyim?” diye soran Esra Dermancıoğlu’na “Tipim değilsin” dedi

Dizideki oğluna “Güzel miyim?” diye sordu! Yanıt beklediği gibi olmadı