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Hatimoğulları Van'da barış vurgusu yaptı, toplumun barışa inancı yüksek dedi

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Van İl Başkanlığı 3. Olağan İl Kongresi'nde barış vurgusu yaptı. Hatimoğulları, toplumda barışa inancın çok yüksek olduğunu belirterek herkesin Kürt sorununun çözülmesini istediğini söyledi.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Toplumda barışa olan inanç çok yüksek. Türkiye'nin doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde herkes barış olsun istiyor." dedi.

Tuşba ilçesindeki düğün salonunda düzenlenen DEM Parti Van İl Başkanlığı 3. Olağan İl Kongresi'ne katılan Hatimoğulları, 15 yıl önce meydana gelen Van depremlerinde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hatimoğulları, bu sürecin halkın en temel taleplerinden biri olduğunu söyledi.

Bazı kesimlerin "Bu barış sürecinden bir şey çıkacak mı, beklentiniz var mı, umudunuz var mı?" diye sorduğunu anlatan Hatimoğulları, şöyle konuştu:

"Bizim barışla ilgili umudumuz hiçbir zaman eksilmedi. 30 yıl önce de biz 'barış' diyorduk, şimdi de 'barış' diyoruz. İktidar ve devlet şunu bilmeli. Toplumda barışa olan inanç çok yüksek. İnanın Türkiye'nin doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde herkes barış olsun istiyor. Herkes Kürt sorunu çözülsün istiyor. Elbette ki müzakerenin kendine ait bir akışı vardır. Elbette bu sürecin adım adım ilerleyeceğini hepimiz biliyoruz. Demokratik yasalardan bahsedebilmemiz için bu çerçeve yasanın hayat bulması gerekiyor."

Her zaman barışın yanında olacaklarını dile getiren Hatimoğulları, "DEM Parti olarak barışı birileri bize bir tepsiyle sunsun diye beklemedik, beklemiyoruz. Biz en başından bu süreci müzakere ve mücadele olarak ifade ettik. O yüzden bizim yeni dönemdeki yol haritamız bu anlamıyla son derece önemli ve güçlü olacak. Silahların yerini siyasetin, güvensizliğin yerini hukukun, inkarın yerini eşitliğin aldığı kalıcı bir barışın yolunu bulacağız." dedi.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ise büyük beklentilerin olduğu bir süreçten geçildiğini kaydetti.

Sürecin aşama aşama devam ettiğini belirten Buldan, "Sürecin hangi aşamada olduğuna dair insanların kafasında tonlarca soru işareti var. Halkımız büyük bir beklenti içerisinde ama sürecin de kendi mecrasında yürüdüğünü ve ilerlediğini ifade etmek isterim. Biz bu sürecin heba olmasını asla istemeyiz. Barışın kıymetini çok iyi biliriz. Ne mutlu bize ki iki yıldır bu ülkeye cenazeler gelmiyor. Ne mutlu bize ki artık annelerimiz ağlamıyor." ifadelerini kullandı.

Kongreye, DEM Parti Van milletvekilleri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA
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