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Gönül Dilan, Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Nevruz Park'ta sahne aldı

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Gönül Dilan, Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde Nevruz Park'ta sahne aldı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında Gönül Dilan, Nevruz Park'ta dün akşam sahne aldı. Türk ve Kürt halk müziği eserlerini seslendiren Dilan'a hayranları eşlik etti; konser gençlerin yoğun ilgisiyle geçti.

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında Gönül Dilan sahne aldı???????.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalde, Türk ve Kürt halk müziğinden eserlere repertuvarında yer veren sanatçı Gönül Dilan, Nevruz Park'ta dün akşam müzikseverlere coşku dolu bir akşam yaşattı.

Dilan'ın kendine has yorumuyla seslendirdiği şarkılara hayranları da eşlik etti.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Dilan, sevilen şarkılarını Diyarbakırlı hayranları için seslendirdi.

Kaynak: AA
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