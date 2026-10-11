DEM Parti Eş Genel Başkanları, Dr. Hikmet Kıvılcımlı'yı 55. yılında andı

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Türkiye sosyalist hareketinin önemli teorisyenlerinden Dr. Hikmet Kıvılcımlı'yı 55'inci vefat yıl dönümünde andı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Dr. Hikmet Kıvılcımlı'yı andı.

Hatimoğulları, "Türkiye komünist hareketinin teorik ve pratik önderlerinden Dr. Hikmet Kıvılcımlı'yı, aramızdan ayrılışının 55. yılında saygı ve minnetle anıyorum. Kıvılcımlı, bu toprakların kadim tarihini ve toplumsal yapısını Marksist bir perspektifle ele aldı. Türkiye toplumunun özgünlüklerini dikkate alan yaklaşımıyla, sosyalizmin evrensel düşüncesini bu toprakların tarihsel ve toplumsal gerçekliğiyle buluşturdu. Düşünce dünyası, toplumsal dönüşüme dair özgün yorumları ve yaşamı boyunca sürdürdüğü mücadeleyle Türkiye sosyalist hareketine önemli katkılar sundu. Mücadelesi ve ardında bıraktığı teorik miras, bugün bizlere rehberlik etmeye devam ediyor" ifadesini kullandı.

Bakırhan da şunları kaydetti:

"Dr. Hikmet Kıvılcımlı'yı, aramızdan ayrılışının 55. yılında saygı ve minnetle anıyorum. Kıvılcımlı, Türkiye devrimci hareketinin önemli teorisyenlerinden ve düşüncesini mücadeleyle buluşturan bir eylem insanıydı. Bu toprakların tarihini kendi özgünlükleri içinde ele alırken, Kürt meselesini sosyalist hareketin gündemine taşıyan öncü isimlerden biri oldu. Kıvılcımlı'nın mirası, bu topraklarda barışın, eşitliğin ve özgürlüğün ortak mücadeleyle mümkün olacağını bizlere hatırlatıyor. Kürt halkının özgürlük mücadelesi ile Türkiye işçi ve emekçilerinin mücadelesini birbirinden ayrı düşünmeyen yaklaşımı, bugün de bizlere yol göstermeye devam ediyor."

Kaynak: ANKA