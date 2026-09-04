Mazlum Abdi: İmralı ve Türkiye arasındaki çözüm süreci Suriye'deki Kürt meselesine olumlu yansıyacak

(ANKARA) - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın Danışmanı Mazlum Abdi, Türkiye'de yürütülen çözüm sürecinin Suriye'deki Kürt meselesine de etkisi olduğunu belirterek, "İnanıyorum ki İmralı ve Türkiye Devleti arasında yürüyen çözüm sürecinin Suriye'deki Kürt meselesinin çözümünde olumlu etkisi olacaktır" dedi.

Mazlum Abdi, İlke TV'den Banu Güven'e Haseke'de verdiği röportajda, SDG'nin entegrasyonunun ardından Suriye'de Kürtlerin önündeki yeni döneme, SDG'nin yerine kurulması beklenen siyasi yapıya ve Türkiye ile ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Abdi, "SDG'nin yarattığı boşluğu dolduracak bir siyasi yapının oluşması önemlidir. Şimdi halkımız içerisinde siyasi faaliyetler yürütenler bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyor. Ancak henüz ne şekilde olacağı, isminin ne olacağı netleşmiş değil" dedi.

Türkiye'nin Suriye'deki etkisinin yeni dönemde arttığını ifade eden Abdi, Ankara'nın ülkenin yeniden inşasında da rol üstlenebileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Yeni dönemde şüphesiz Türkiye'nin Suriye'deki rolü arttı. Suriye'nin meseleleri Türkiye'yi ilgilendirmeye ve Suriye'deki Türkiye etkisi sürecektir. İnanıyorum ki Suriye'nin yeniden inşası konusunda da Türkiye'nin rolüne dair genel bir ittifak vardır. Önümüzdeki dönemde de bunu göreceğiz. Türkiye Suriye'nin yeniden inşasında ekonomik açıdan veya başka konularda olumlu bir rol oynayabilir ve inanıyorum ki bu rolü oynayacaktır.

Yine şu anda Türkiye'de devam eden barış süreci de özellikle Suriye'ki Kürtlerin dosyasını yakından ilgilendiriyor. Türkiye Devleti, Suriye'deki Kürtlerin varlığının SDG'nin varlığını kendi ulusal güvenliğinin bir parçası olarak gördü, bu şekilde yaklaştı. Uzun süre çatışmalar vardı, Türkiye'nin buraya askeri müdahaleleri oldu. Şu an Türkiye'de yürüyen çözüm sürecinin bu konuda da önemli etkisi oldu. Bu konuda da güvenlik anlamında bir istikrar ve çatışmasızlık durumu var. İnanıyorum ki İmralı ve Türkiye Devleti arasında yürüyen çözüm sürecinin Suriye'deki Kürt meselesinin çözümünde olumlu etkisi olacaktır.

Türkiye'de yürütülen barış süreci bir şekilde Türkiye'nin buradaki ilişkilerinde de etkili oldu. Hem Türkiye'yle ilişkilerimizin devamına hem de buradaki sürece katkısı oldu."

Mazlum Abdi, ayrıca yeni görevinin henüz resmen başlamadığını, entegrasyonla bağlantılı çalışmalar tamamlandıktan sonra Şam'da görev yapacağını ve Türkiye ile ilişkilerde güvenlik başlığının ötesine geçen bir zemin oluşturulmasını istediğini vurguladı.

Kaynak: ANKA