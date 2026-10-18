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Batman'da 19. Kardeşlik Köprüsü programına 50 din adamı ve kanaat önderi katıldı

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Batman'da 19. Kardeşlik Köprüsü programına 50 din adamı ve kanaat önderi katıldı
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MEDAV, DİN-BİR-DER ve Trabzon Kur’an Kursları Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 19. Kardeşlik Köprüsü programı Batman’da yapıldı. 15 ilden 50 din adamı ve kanaat önderinin katıldığı programda Türk-Kürt kardeşliği, Terörsüz Türkiye süreci ve Gazze için birlik çağrısı yapıldı.

MEDAV, DİN-BİR-DER ve Trabzon Kur'an Kursları Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Kardeşlik Köprüsü programının 19'uncusu, Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformunun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Programa 15 ilden 50 din adamı ve kanaat önderi katıldı. Programda Türk-Kürt kardeşliği, Terörsüz Türkiye süreci ve Gazze için birlik çağrısı yapıldı. Program, Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu Sözcüsü Mehmet Latif Kaya'nın açılış konuşmasıyla başladı. Ardından DİN-BİR-DER Genel Başkanı Muhittin Yıldırım, Türk-Kürt kardeşliğine vurgu yaparak Gazze başta olmak üzere İslam dünyasında dayanışmanın güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Gazze'de yaşananlara dikkat çeken Yıldırım, "Gazze bizim kardeşimizdir. Gazze kan ağlıyor. Gazze'nin kurtulması için ümmetin bir olması gerekiyor. Kardeşlik köprüleri inşa etmemiz gerekiyor" dedi.

Batman medreselerinden Abdulkerim Tanrıkulu da konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecinin önemine değinerek toplumsal birlik ve kardeşlik konularına dikkat çekti.

Programda konuşan MEDAV Genel Başkanı M. Tayyip Elçi ise kardeşliğin yalnızca söylemde kalmaması, günlük hayatta da yaşatılması gerektiğini belirtti. Kardeşliğin gereklerinin yerine getirilmesi gerektiğini ifade eden Elçi, "Rabbim bizleri kardeş ilan etmiştir ama kardeşliğin gerekleri var. Onları yerine getirmemiz gerekiyor. Kardeş kardeşe düşmanlık etmez. O yüzden kardeşliği zedeleyecek her şeyden uzak durulması gerekiyor" diye konuştu.

Program, kardeşlik, dayanışma ve toplumsal birlik mesajlarının öne çıktığı konuşmaların ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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