DOGÜNSİFED'den çerçeve yasaya tam destek: 'Barış ve güven yatırımları artıracak'

(DİYARBAKIR) - Doğu ve Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekler Federasyonu, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin "Kürt sorununun demokratik ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması amacıyla TBMM'ye sunulan çerçeve yasayı büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden "çerçeve yasa" olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne yönelik olumlu olumlu tepkiler gelmeye devam ediyor.

Merkezi Diyarbakır'da bulunan Doğu ve Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekler Federasyonu (DOGÜNSİFED), "çerçeve yasa" teklifine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Çerçeve yasanın" Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlanacağı belirtilen açıklamada, "Doğu ve Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekler Federasyonu (DOGÜNSİFED) olarak, Kürt sorununun demokratik ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan çerçeve yasayı büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Bölgemizin ve ülkemizin onlarca yıldır ağır bedeller ödemesine yol açan bu köklü sorunun, TBMM çatısı altında, hukuk bir zeminde ve demokratik bir uzlaşıyla ele alınması hayat önem taşımaktadır. Bu çerçevede, Meclis'e sunulan Çerçeve Yasa'nın; demokratik standartlarımızı yükseltecek, toplumsal uzlaşıyı güçlendirecek ve sorunların hukuk içinde çözümüne katkı sağlayacak önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. İş dünyası açısından öngörülebilirlik, barış ve güven en önemli parametrelerdir. Toplumsal barışın güçlenmesi yatırımları, üretim, istihdamı ve bölgesel kalkınmayı destekleyecek, özellikle uzun yıllardır potansiyelini tam anlamıyla kullanamayan bölgelerimizin ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır" denildi.

"MECLİS'TE YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALARIN GENİŞ BİR UZLAŞIYLA TAMAMLANMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

"DOGÜNSİFED ve bileşenler olarak, farklılıklarımızı zenginlik olarak gören, ortak geleceğimizi birlikte inşa etmeyi hedefleyen her türlü demokratik adımı ve diyalog zeminini destekliyoruz" denilen açıklamada, "Türkiye'nin sorunlarının şiddetten uzak, demokratik siyaset, hukuk ve toplumsal uzlaşı yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz. Bu anlayışla, Meclis'te yürütülecek çalışmaların geniş bir uzlaşıyla tamamlanmasını temenni ediyor ülkemizin demokrasisini güçlendirecek, toplumsal barışı pekiştirecek ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak bu sürecin milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA