Göller, güller ve gönüller diyarı Burdur'da DoğaFest heyecanı başlıyor

Göller, güller ve gönüller diyarı Burdur'da DoğaFest heyecanı başlıyor
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Burdur Valiliği koordinesinde bu yıl ilk kez düzenlenecek DoğaFest, 30 Mayıs–1 Haziran tarihleri arasında doğa yürüyüşlerinden yamaç paraşütüne, gül hasadından koku atölyelerine kadar dolu dolu bir programla katılımcılarına unutulmaz bir deneyim sunacak.

Burdur Valiliği koordinesinde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan DoğaFest, "Gönül Rotası: Göller, Güller, Gönüller Diyarı Burdur" temalı etkinlikler doğa, kültür ve spor dolu üç günlük bir programla katılımcılarını bekliyor. 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerde, Burdur'un doğal zenginlikleri, tarihi mirası ve kültürel değerleri bir araya getirilerek katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunulacak.

Göller, güller ve gönüller diyarı Burdur'da DoğaFest heyecanı başlıyor

FESTİAL DOĞA YÜRÜYÜŞÜYLE BAŞLAYACAK

Festival, 30 Mayıs Cuma günü saat 15.00'te Bucak ilçesine bağlı Karacaören'de doğa yürüyüşü ile başlayarak Burdur'un saklı kalmış doğal güzelliklerini keşfetme imkanı sunacak ve doğayla uyumlu bir yaşamın izlerini takip etmeye davet edecek. Etkinlikler, saat 16.00'da düzenlenecek su sporları ile devam edecek. Aynı gün saat 18.00'de ise Sagalassos Antik Kenti ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan "Antik Çağda Tütsü Kültü Söyleşisi", katılımcılara tarihsel bir perspektifle kültürel zenginliklere dair bilgiler sunacak.

Göller, güller ve gönüller diyarı Burdur'da DoğaFest heyecanı başlıyor

BİR ÇİFTİN NİKAH MERASİMİ YAPILACAK

31 Mayıs Cumartesi günü "Gönül Rotası'nın" ikinci durağı Burdur Merkez Karakent bölgesi olacak. Saat 10.00'da Lisinia Gül Hasadı Etkinliği ile başlayacak gün, saat 11.00'de LavantaGül Tanıtım Merkezi Açılışı ile devam edecek. Lavanta-Gül Tanıtım Merkezi Açılışının ardından "2025 Aile Yılı" kapsamında Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi adı altında bir çiftimizin nikah merasimi yapılacak.

Göller, güller ve gönüller diyarı Burdur'da DoğaFest heyecanı başlıyor

YAMAÇ PARAŞÜTÜNDEN KOKU ATÖLYELERİNE

Saat 11.15'te Avşar Tepesi'nde gerçekleştirilecek yamaç paraşütü etkinliği ile katılımcılar Burdur'un eşsiz doğasını gökyüzünden izleme fırsatı bulacak. Saat 12.00'de "Antik Çağdan Günümüze Koku Yolculuğu" etkinliğiyle kokunun tarih içindeki serüveni aktarılacak. Dünyaca ünlü parfüm tasarımcıları, parfümörler ve koku uzmanları Suna Dumankaya ve TÜRKAK Uluslararası Koku Uzmanlığı Denetçisi Bihter Türkan Ergül'ün de katılacağı festivalde gül ve lavantanın şifasına dair atölye çalışmaları ve eğitimler düzenlenecek. İpek Çaldemir ile gülün fiziki ve ruhsal faydaları, Suna Nergiz Eroğlu ile Gül ve kadın enerjisi, Selçuk Nergiz ile Burdur'un endemik bitkileri ve kolonya, Bihter Türkan Ergül ile Gülün tarihteki yolculuğu hakkında paneller, söyleşiler, eğitimler ve atölye çalışmaları yapılacak.

Göller, güller ve gönüller diyarı Burdur'da DoğaFest heyecanı başlıyor

Aynı gün saat 13.00'te başlayacak olan Karakent Doğa Okulu etkinlikleri, bölgenin yerel dokusunu yansıtan zengin bir içerikle ziyaretçilere sunulacak. Etkinlik kapsamında kurulacak köylü pazarı, kadınların el emeği ürünleri, folklor gösterileri, yöresel çalgılar eşliğinde yerel sanatçılar, çocuk ve gençler için özel etkinlikler, yöresel ikramlar ve sürpriz konuklarla dolu dolu bir gün yaşanacak.

Göller, güller ve gönüller diyarı Burdur'da DoğaFest heyecanı başlıyor

SABAHIN İLK IŞIKLARINDA BALON TURU

Festivalin son günü 1 Haziran Pazar, Yeşilova Salda bölgesinde gerçekleştirilecek. Sabah saat 06.00'da başlayacak balon turu, katılımcılara Salda Gölü'nün ve yöremizin eşsiz manzarasını gökyüzünden izleme imkanı sunacak. Saat 11.00'de Salda Halk Plajı'nda spor etkinlikleri ile başlayacak program, saat 12.00'de düzenlenecek triatlon ile son bulacak.

Göller, güller ve gönüller diyarı Burdur'da DoğaFest heyecanı başlıyor

Valilikten yapılan açıklamada, "DoğaFEST Burdur'un doğal ve kültürel varlıklarını yerinde tanıtmayı amaçlayan, toplumun tüm kesimlerine hitap eden, doğayla barışık, çok yönlü bir tanıtım ve farkındalık etkinliği olarak planlanan "Gönül Rotası Burdur" etkinliklerine; tüm halkımız davetlidir. 31.05.2025 Tarihinde Karakent'te yapılacak etkinlik için; Burkent Yeni Devlet Hastanesi Önü, TOKİ ve Cumhuriyet Meydanı güzergahlarından, etkinlik süresince ring seferi şeklinde saat 12:00 ile 17:00 arasında ücretsiz ulaşım sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Göller, güller ve gönüller diyarı Burdur'da DoğaFest heyecanı başlıyor

Göller, güller ve gönüller diyarı Burdur'da DoğaFest heyecanı başlıyor

Göller, güller ve gönüller diyarı Burdur'da DoğaFest heyecanı başlıyor

Kaynak: Haberler.com / Kültür Sanat
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