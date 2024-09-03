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Bilecik, 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliği'ne Hazırlanıyor

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Bilecik, Türk kültürü ve tarihinin önemli etkinliklerinden biri olan 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliği'ne ev sahipliği yapacak. 6-7-8 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan bu büyük organizasyon, zengin programı ve tarihi mirasa olan vurgusuyla başlayacak. Şenliklerde resim sergisi, Mevlid-i Şerif okunması, Yörüklerin karşılanması, mehteran gösterisi, satranç turnuvası, güreş müsabakası, cirit müsabakası ve geleneksel okçuluk gösterileri gibi birçok etkinlik yer alacak.

Bilecik, Türk kültürünün ve tarihinin en önemli etkinliklerinden biri olan 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliği'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 6-7-8 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek bu büyük organizasyon, zengin programı ve tarihi mirasa olan vurgusuyla başlayacak.

Bilecik, 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliği'ne Hazırlanıyor

6 Eylül 2024 Cuma: Tarih ve Kültüre Yolculuk

Şenlikler, 6 Eylül Cuma günü saat 11:45'te Ertuğrul Gazi Türbesi ziyareti ve Türk büyüklerinin anısına çelenk sunulmasıyla başlayacak. İstiklal Marşı'nın okunması ve halk oyunları gösterisi ile coşku doruğa ulaşacak. Şifa pilavı ikramının ardından, öğleden sonra Ertuğrulgazi Camii'nde Cuma namazı kılınacak.

Bilecik, 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliği'ne Hazırlanıyor

Saat 16:00'da Hamidiye İdadisi'nde düzenlenecek tarih sohbetinde, geçmişten günümüze Söğüt'ün tarihine dair değerli bilgiler paylaşılacak. Aynı mekanda, saat 16:45'te bir resim sergisi açılışı gerçekleştirilecek.

Günün sonunda, Çelebi Sultan Mehmet Camii'nde saat 20:00'de Mevlid-i Şerif okunacak ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak. Etkinlik, Tören Alanı'nda 21:30'da düzenlenecek olan Ulu Çınar Sahne Gösterisi ile son bulacak.

Bilecik, 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliği'ne Hazırlanıyor

7 Eylül 2024 Cumartesi: Tarihin ve Geleneklerin İzinde

'Bu yıl Söğüt Şenlikleri'nde Bir İlke İmza Atılacak'

'Türkiye'nin dört bir yanından gelecek Yörüklerin, Kültürümüzü ve geleneklerimizi yaşatması adına İkinci Bir Sahne kurularak Şenlik boyunca izleyicilere Tarihi gösteriler, oyunlar, atışmalar ve daha birçok etkinlik düzenleyeceklerdir.'

Bilecik, 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliği'ne Hazırlanıyor

Cumartesi günü etkinlikler, saat 10:00'da Hükümet Konağı önünde Yörüklerin karşılanmasıyla başlayacak. Protokol konuşmalarının ardından, Mehteran Birliği gösterisi ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın gösterilerinin ardından Ertuğrul Gazi Türbesi'ne yürüyüş gerçekleştirilecek.

Saat 10:00 ile 17:00 arasında ise, Sentetik Futbol Sahası'nda Ertuğrul Gazi Satranç Turnuvası düzenlenecek. Aynı zamanda, saat 13:30'da Tören Alanı'nda Karakucak Güreş Müsabakaları izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak.

Bilecik, 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliği'ne Hazırlanıyor

Günün ilerleyen saatlerinde, Söğüt Cirit Sahası'nda (yürüyerek gidilecek) cirit müsabakaları ve geleneksel okçuluk gösterileri yapılacak. Tüm gün boyunca Sentetik Futbol Sahası'nda masa güreşi, bilek güreşi, dart ve çocuk oyun parkı gibi çeşitli etkinlikler de katılımcılara eğlenceli anlar sunacak.

Akşam saatlerinde, Tören Alanı'nda Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu'nun gösterisi ve sonrasında 21:30'da Haluk Levent Konseri ile şenliklerin ikinci günü son bulacak.

Bilecik, 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliği'ne Hazırlanıyor

8 Eylül 2024 Pazar: Geleneksel Kapanış ve Şifa Pilavı

Şenliklerin son günü olan pazar günü, saat 09:30'da devlet büyüklerinin karşılanması ve Ertuğrul Gazi Türbesi ziyaretiyle başlayacak. Protokol konuşmaları ve halk oyunları gösterisinin ardından, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Merasim Bölüğü ve Bacı Beyler Kız Kılıç Kalkan Ekibi'nin gösterisi sahne alacak.

Mehteran Birliği'nin gösterisi ile devam edecek olan etkinliklerde, saat 10:00'da Tören Alanı'nda folklor gösterileri yer alacak. Kapanış konuşmalarının ardından, katılımcılara geleneksel şifa pilavı ikram edilerek etkinlikler sona erecek.

Bilecik, 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliği'ne Hazırlanıyor

Bilecik, 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliği'ne Hazırlanıyor

Bilecik, 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliği'ne Hazırlanıyor

Bilecik, 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliği'ne Hazırlanıyor

Bilecik, 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliği'ne Hazırlanıyor

Bilecik, 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliği'ne Hazırlanıyor

Kaynak: Haberler.com / Kültür Sanat

Ertuğrul Gazi Kültür Sanat Bilecik Yaşam Eylül Söğüt

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