Haberler

Polis memurunun sır dolu ölümü! 3 gün önce taşındığı evinde başından vurulmuş halde bulundu

Polis memurunun sır dolu ölümü! 3 gün önce taşındığı evinde başından vurulmuş halde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Döşemealtı ilçesine yeni tayinle gelen 37 yaşındaki polis memuru Özgür Akçay, 3 gün önce taşındığı evinde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Kardeşinin kapıyı açamayıp forkliftle balkondan baktığında fark ettiği olayda, Akçay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Eşi ve iki çocuğunun Burdur'da olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu ise henüz netlik kazanmadı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesine tayinle gelen polis memuru Özgür Akçay (37), 3 gün önce taşındığı evinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

3 GÜN ÖNCE TAŞINMIŞTI

Olay, öğle saatlerinde Yeniköy Mahallesi 106 Sokak'ta bulunan apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Gümüşhane'den Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne tayini çıkan 2 çocuk babası polis memuru Özgür Akçay, 3 gün önce ilçedeki yeni evine taşındı. 

KARDEŞİ BALKONDAN BAKTIĞINDA KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

En son halasıyla görüştüğü öğrenilen Özgür Akçay'dan haber alamayan kardeşi, eve gitti. Akçay'ın kardeşi, kapının açılmaması üzerine forkliftle balkon penceresinden baktığında ağabeyinin yerde hareketsiz yattığını gördü. 

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingirle girilen evde yapılan kontrolde, Özgür Akçay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Başında tek mermi yarası bulunan Akçay'ın cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Özgür Akçay'ın eşi ve 2 çocuğunun Burdur'da olduğu, durumu haber alıp ilçeye geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gurbetçiler dönüş yolunda! Sınırda yoğunluk var

Fotoğraf bugün çekildi! Türkiye'den gidiyorlar
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı! Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest

Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı! Netanyahu’ya ülkesinden rest
Bakan Memişoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Hastanelere 24 saat kreş hizmeti geliyor

Memişoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: 24 saat hizmet verecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal ve Dirk Kuyt'ın yıllık geliri ortaya çıktı

Eleştirilerin hedefindeki ikilinin aldığı para ortaya çıktı

Romelu Lukaku'dan Fenerbahçe sonrası planını duyurdu: Geri döneceğim

Romelu Lukaku ''Geri döneceğim'' diyerek duyurdu
Türkiye’de aradığı aşkı bulamamıştı! Bakın kiminle görüntülendi...

Türkiye’de aradığı aşkı bulamamıştı! Bakın kiminle görüntülendi...
Formaları kapış kapış gidiyor! Mısır'da Salah çılgınlığı

Formaları kapış kapış gidiyor! Görüntüler Türkiye'den değil
Galatasaray adım adım golcü transferini bitiriyor

Batrakov'dan sonra bombalar üst üste! Şimdi de yıldız golcü geliyor
“Soylu’nun yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehditler savurdu! Süleyman Soylu küplere bindi

"Yeğeniyim, sizi yaşatmam” diyerek tehdit etti! Soylu küplere bindi
Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye 15 bavulla geldi, herkes aynı yorumu yaptı

Türkiye'ye 15 bavulla geldi, herkes aynı yorumu yaptı