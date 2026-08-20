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Mart ayında evini satıp 1 kilo altın almıştı! İşte 6 aylık kazancı

Mart ayında evini satıp 1 kilo altın almıştı! İşte 6 aylık kazancı
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Gayrimenkulünü satıp kaynağını altına yönlendiren bir vatandaşın 5 aylık kazancı dudak uçuklattı. Mart ayında ev satışı sonrası 1 kilogram altın alan yatırımcı, altın piyasasındaki yükselişle birlikte bugün itibarıyla 388 bin TL kar elde etti.

  • Bir yatırımcı 27 Mart'ta konutunu satıp 1 kg altın aldı ve 5 ayda 388.000 TL değer artışı elde etti.
  • Altının 27 Mart'taki alım maliyeti 6.512.000 TL iken bugünkü güncel piyasa değeri 6.900.000 TL'ye yükseldi.
  • 388.000 TL'lik kâr hesabına enflasyon farkı ve tahmini 5 aylık kira geliri dahil edilmedi.

Son dönemde yatırım araçları arasında sergilediği performansla dikkat çeken gram altın, gayrimenkul yatırımlarını geride bırakan bir getiri oranına imza attı. Mart ayında konutunu satarak parasını altın piyasasında değerlendirme kararı alan bir yatırımcının elde ettiği kazanç tablosu netleşti.

5 AYDA 388 BİN TL'LİK DEĞER ARTIŞI

Yatırımcının 27 Mart tarihindeki konut satışı sonrası gerçekleştirdiği altın alımı ve bugünkü güncel piyasa değerleri şu şekilde gerçekleşti:

  • 27 Mart alım maliyeti (1 Kg Altın): 6.512.000 TL
  • Bugünkü güncel piyasa değeri: 6.900.000 TL
  • Net değer artışı / Kar: 388.000 TL

RENTABİLİTE HESABINDA ENFLASYON VE KİRA HARİÇ

Elde edilen 388 bin TL'lik kâr rakamına, bu 5 aylık süreçte oluşabilecek muhtemel enflasyon farkı ile taşınmazın getireceği tahmini 5 aylık kira gelirinin dahil edilmediği kaydedildi. Altın piyasasındaki bu sert ve kararlı yukarı yönlü hareket, varlıklarını menkul değerlerde tutmak isteyen yatırımcılar için bir kez daha güvenli liman niteliğini kanıtlamış oldu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBilal Ulusoy:

O Günkü sattığı evi bugün kaç tl ye alıyor birde ona bakıp hesap yapsanız karda mi zarardamı öyle hesap yapın.

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