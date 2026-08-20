Haberler

Maç 3-0 olduğu anda Dolmabahçe'de tüm tribünler aynı sesle inledi

Maç 3-0 olduğu anda Dolmabahçe'de tüm tribünler aynı sesle inledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş’ın, Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Kauno Zalgiris’i 3-0 mağlup ettiği maçta siyah-beyazlı taraftarlar, Teknik Direktör Vincenzo Italiano lehine tezahüratlarda bulundu. Italiano da alkışlarla tribünlere karşılık verdi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris’i, 3-0 mağlup etti. 

TRİBÜNLERDEN ITALIANO'YA DESTEK

Siyah-beyazlılar, böylelikle gelecek hafta deplasmanda oynanacak rövanş müsabakası öncesinde avantaj elde etti. Siyah-beyazlı taraftarlar, galibiyet tezahüratlarında Teknik Direktör Vincenzo Italiano’yu da unutmadı.

''ITALIANO OLEY OLEY OLEY''

Karşılaşmanın 80. dakikasından sonra maçı statta takip eden futbolseverler, Italiano lehine ''Italiano oley oley oley'' şeklinde tezahüratlar yaptı. 48 yaşındaki teknik adam da tribünleri alkışlayarak karşılık verdi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Kara Kartal'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti

Kara Kartal'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin Amedspor'a önerdiği futbolcu ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Amedspor'a önerdiği futbolcu ortaya çıktı
Sırra kadem basmıştı: Kamerun Cumhurbaşkanı Biya 74 gün sonra ülkesine döndü

93 yaşındaki lider sırra kadem basmıştı: 74 gün sonra ülkesine döndü
Italiano, Sergen Yalçın'ın yapamadığını 5 maçta yaptı

Yıllardır başaramadığını 1 ayda yaptılar
Kocaelispor'dan Pogba bombası

Süper Lig ekibi bombayı patlatıyor
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm

"Ben bunu öldürdüm! Kendisi beni aldattı, gelin alın"
Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı

Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş

Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş