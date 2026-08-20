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Vinzenco Italiano sakatlık yaşayan Trossard'ın son durumunu açıkladı

Vinzenco Italiano sakatlık yaşayan Trossard'ın son durumunu açıkladı
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Kauno Zalgiris karşılaşmasının ardından açıklamalar yaptı. Sakatlık yaşayarak oyundan alınan Leandro Trossard'ın son durumu hakkında konuşan deneyimli hoca, "Trossard hakkında şunu söyleyebilirim; kötü bir darbeye maruz kaldı. Acısı var ama bir sakatlığı yok'' dedi.

  • Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, 3-0 kazanılan Kauno Zalgiris maçının ardından Trossard'ın kötü bir darbe aldığını ancak sakatlığının olmadığını açıkladı.
  • Italiano, Kauno Zalgiris karşısındaki performansı 'mükemmel' olarak nitelendirdi ve takımdaki inançtan memnun olduğunu belirtti.
  • Italiano, Beşiktaş'ta baskının normal olduğunu ve her kulvarda sonuna kadar gitmek istediklerini ifade etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, 3-0 kazanılan Kauno Zalgiris karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, Leandro Trossard'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 

''TROSSARD'IN SAKATLIĞI YOK''

Sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Trossard'ın korkulacak bir sakatlığı olmadığını belirten Italiano, "Trossard hakkında şunu söyleyebilirim; kötü bir darbeye maruz kaldı. Acısı var ama bir sakatlığı yok." dedi.

"MÜKEMMEL BİR PERFORMANS"

Karşılaşmayı değerlendiren deneyimli teknik adam, "Maça iyi başladık ve evinizde iyi bir iş çıkarmalısınız. Çocukları tebrik ederim, harika iş çıkardılar. Bize inanç var, bunu görüyoruz. Sonuçtan ve oyundan çok mutluyum. Bu maçta her şey iyiydi, mükemmel bir performans.'' ifadelerini kullandı.

"YOLUN ÇOK BAŞINDAYIZ"

Sözlerine devam eden Vincenzo Italiano, "Yolun çok başındayız. Geleli iki ay bile olmadı. Önümüzde çok günler olacak ve zor günler de olacak. Hep böyle olmayacak. İki aylık süreçten çok mutluyum. Herkesi takıma dahil etmeye çalışıyorum ve herkes elinden geleni yapıyor." açıklamasında bulundu.

"BEŞİKTAŞ'TAYIZ VE BASKI OLACAK"

Vincenzo Italiano son olarak Beşiktaş'ta beklentilerin yüksek olmasının doğal olduğunu vurgulayarak "Beşiktaş'tayız ve baskı olacak. Bu normal, bunu biliyoruz. Biz her kulvarda sonuna kadar gitmek istiyoruz." şeklinde konuştu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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