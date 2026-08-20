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Yata çıkması için hamile eşine yardım etmeyen ünlü isim eleştirilerin hedefinde

Yata çıkması için hamile eşine yardım etmeyen ünlü isim eleştirilerin hedefinde
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Ferrari pilotu Charles Leclerc’in hamile eşi Alexandra’ya lüks yata binerken yardım etmediği anlar infial yarattı. Hamile eşine elini uzatmayan ünlü pilot, duyarsız kaldığı gerekçesiyle binlerce hayranının sert eleştirilerinin hedefi oldu.

Formula 1’in yıldız pilotu Charles Leclerc, hamile eşi Alexandra ile çıktığı tatilde eleştirilerin hedefi oldu. 

ELİNİ UZATMAMASI PAHALIYA PATLADI

Lüks yatlarına bindikleri sırada çekilen görüntülerde, hamile eşine yardım etmeyip elini dahi uzatmayan Monakolu sürücü, sosyal medyada büyük tepki topladı.

HAYRANLARINDAN BÜYÜK TEPKİ

Duyarsız tavırları nedeniyle takipçileri ve yarışseverler tarafından sert bir dille eleştirilen Leclerc’in o anları kısa sürede viral oldu. Binlerce kullanıcı, zorlanan eşini yalnız bırakan ünlü pilota tepki yağdırırken, görüntüler magazin dünyasında adeta infial yarattı. Yıldız pilottan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

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