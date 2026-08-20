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Bartın'da su kuyusunda göçük: baba ve oğlu yaralı kurtarıldı

Bartın'da su kuyusunda göçük: baba ve oğlu yaralı kurtarıldı
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Bartın'ın Yenihamidiye köyünde, fındık bahçesine su hortumu bağlamak için su kuyusunda çalışan Mustafa İnan (70) ve oğlu İzzet İnan (46), üzerlerine toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtarılan baba ve oğul, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BARTIN'ın Yenihamidiye köyünde Mustafa İnan (70) ve oğlu İzzet İnan (46), su kuyusuna hortum bağlamak için çalıştığı sırada üstlerine akan toprak nedeniyle göçük altında kaldı. Baba ve oğlu 2 saatlik çalışma sonunda yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Yenihamidiye köyünde meydana geldi. Mustafa İnan ve oğlu İzzet İnan fındık bahçesine su hortumu bağlamak için köye 2 kilometre uzaklıktaki Atkütük mevkisindeki su kuyusuna iş makinası operatörüyle beraber gitti. İş makinasıyla 2 metre derinlikte su kuyusunun dibini kazıp hortum yerleştirmeye çalışan baba ve oğlunun üzerine bir anda toprak kaydı. Baba- oğulun toprak altında kaldığını gören iş makinası operatörü ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonunda ilk olarak baba Mustafa İnan topraktan çıkartılarak ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra beline kadar toprağa gömülen İzzet İnan'a sağlık ekipleri serum bağlayarak ilk müdahaleyi yaptı. 1 saatlik çalışma sonunda İzzet İnan da bulunduğu yerden çıkartılarak, Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baba ile oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Köy muhtarı Hasan Öztoprak, baba ile oğlunun iş makinası yardımıyla su kuyusu kazarak, depodaki sudan almak için hortum çektikleri sırada olayın meydana geldiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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