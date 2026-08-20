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Darıca'da Denizde 3 Kardeşin Cansız Bedeni Bulundu, 4. Kardeş Aranıyor

Darıca'da Denizde 3 Kardeşin Cansız Bedeni Bulundu, 4. Kardeş Aranıyor
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde üç kardeşin cansız bedenleri bulundu. Hayatını kaybedenlerin Muhammed Ali Sakar, Gülşah Sakar ve Belinay Sakar olduğu belirlendi. Kayıp olan dördüncü kardeş Bilgenur Sakar için arama çalışmaları, hava koşulları nedeniyle gece ara verilmesinin ardından sabah yeniden başlatılacak. Cenazeler otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde cansız bedenleri bulunan 3 kişinin kardeş oldukları belirlenirken, kayıp olduğu belirlenen dördüncü kardeşi arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatılacak.

Darıca ilçesi sahilinde peş peşe kıyıya vuran cansız bedenlerle ilgili başlatılan soruşturma ve arama çalışmaları sürdürülüyor. Yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybeden kişilerin Muhammed Ali Sakar, Gülşah Sakar ve Belinay Sakar olduğu tespit edildi. Aynı aileden 3 kardeşin cenazesi, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kayıp olduğu belirlenen diğer kardeş Bilgenur Sakar'ı bulmak için ekipler seferber oldu. Hava koşulları ve karanlık nedeniyle arama çalışmalarına ara verilirken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgede arama faaliyetlerinin kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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