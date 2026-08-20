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Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırıya son ver

Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırıya son ver
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Milli Savunma Bakanlığı, "İsrail’in Ebu Ez-Zuhur Hava Üssü’ne gerçekleştirdiği saldırı Suriye’nin istikrarına, güvenliğine, ülkenin birlik ve bütünlüğüne, aynı zamanda altyapısına zarar vermeye yönelik bir eylemdir. Hem Suriye'nin hem de bölgenin huzur ve istikrarı için İsrail'in bu tür pervasız saldırılarına son vermesi elzemdir" açıklamasında bulundu.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Kocaeli'de bulunan TCG Koçhisar gemisinde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Kritik açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanlığı, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının 18 Ağustos'ta sabaha karşı Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlediği saldırıya da tepki gösterdi. Bakanlık tarafından, saldırıya ilişkin sorulara karşılık şu açıklama yapıldı:

"ÜSTE HERHANGİ BİR TÜRK ASKERİ HEYETİ BULUNMUYOR"

"İsrail'in, Ebu Zuhur Hava Üssü'ne gerçekleştirdiği saldırı Suriye'nin istikrarına, güvenliğine, ülkenin birlik ve bütünlüğüne, aynı zamanda altyapısına zarar vermeye yönelik bir eylemdir. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırıların kabul edilemez olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne gerçekleştirdiği saldırı öncesinde veya saldırı esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığını ifade ediyoruz. Hem Suriye'nin hem de bölgenin huzur ve istikrarı için İsrail'in bu tür pervasız saldırılarına son vermesi ve uluslararası hukukun gereklerini yerine getirmesi elzemdir. Suriye'nin 'tek ordu' ilkesi çerçevesinde kendi altyapı ve askeri kapasite inşası faaliyetlerine destek vermeye devam edeceğiz."

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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarıekremcal170@gmail.com:

uyari dan sonra bir uyari daha beklemiyoruz hadini bildirmelerini bekliyoruz !

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Haber YorumlarıBARIS:

bakalım geresi gelecek mi?

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Haber YorumlarıCihan Yeltekin:

ziyaaaaa

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Haber Yorumlarıhakan yavuz:

anlamaz uyarıdan!

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Haber YorumlarıSerkan:

çok şiddetli uyaralım ama

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