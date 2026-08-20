Darıca Sahili'nde 1 Saatte 3 Cansız Beden Bulundu

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde denizden yaklaşık 1 saat içinde 2 kadın ve 1 erkek olmak üzere 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Ölen kişilerin kimliklerinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yeni Mahallesi Darıca Sahili'nde meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, denizde kıyafetleri bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kadının cansız bedenini sudan çıkardı. Yaklaşık 1 saat sonra, saat 16.00 sıralarında aynı bölgede kıyıya vuran bir erkek cesedi daha bulundu. Üzerinde kıyafetleri bulunan erkeğin üzerinden de kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Cesetler, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı