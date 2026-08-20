Uçakta pes dedirten görüntü! Klozet kapağını kaldırmadan dışkı bıraktı

Nereden nereye sefer düzenlediği hangi firmaya ait olduğu bilinmeyen bir yolcu uçağında bir yolcu uçağında kaydedilen görüntü, görenleri şaşkına çevirdi.

KABİN MEMURLARI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Uçakta görevli kabin memurları, bir yolcunun uçak tuvaletinde klozet kapağını kaldırmadan üzerine dışkı bıraktığını belirterek olayın görüntülerini paylaştı.

YORUM YAĞDI

Paylaşım, uçak tuvaletlerinin kullanımı konusunda yaşanan ilginç olaylara bir yenisini eklerken, kısa sürede gündem olan görüntülere sosyal medyada çok sayıda yorum geldi.

Kaynak: Haberler.com