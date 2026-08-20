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Çorum Belediye Başkanı'nın Togg'u Zincirleme Kazaya Karıştı

Çorum Belediye Başkanı'nın Togg'u Zincirleme Kazaya Karıştı
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Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın içinde bulunduğu Togg marka cip, bir iş yeri açılışına giderken zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada Başkan Aşgın ve beraberindekiler yara almazken, 4 araçta maddi hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇORUM Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın içerisinde bulunduğu belediyeye ait Togg marka cip, bir iş yeri açılışına giderken zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada Aşgın ve beraberindekiler yara almazken, 4 araçta maddi hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Ata Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinin açılışına gitmek üzere yola çıkan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın içerisinde bulunduğu cip, aynı yönde giden ve içerisinde basın görevlilerinin bulunduğu belediyeye ait otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, park halindeki araçlara çarparak zincirleme kazaya neden oldu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Kazaya karışan 4 araçta maddi hasar oluştu. Başkan Aşgın ile beraberindekilerin kazayı yara almadan atlattığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobillerin çarpışma anı yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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