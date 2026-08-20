Fenerbahçe'nin Livakovic transferinden kazanacağı bonservis belli oldu
Süper Lig'deki yabancı kuralı sebebiyle Fenerbahçe'nin kadro planlamasında yer almayan Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Barcelona'ya transfer oluyor. Fenerbahçe bu transferden 3 ile 5 milyon euro arasında bir bonservis geliri elde edecek.
- Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in Barcelona'ya transferinden 3 ile 5 milyon euro arasında bonservis geliri elde edecek.
- Livakovic, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Girona'da, ikinci devresini ise Dinamo Zagreb'de kiralık olarak geçirdi.
- Barcelona, Livakovic'i 2027/28 sezonu planlamasında değerlendirmeyi hedefliyor.
Süper Lig'deki yabancı kuralı sebebiyle kadro planlamasında yer almayan Hırvat kaleci Dominik Livakovic, İspanyol devi Barcelona yolunda.
LIVAKOVIC BARCELONA'YA GİDİYOR
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Girona’da geçiren, ikinci devresinde ise eski takımı Dinamo Zagreb’e kiralanan tecrübeli file bekçisi, bonservisiyle Fenerbahçe’ye veda etmeye hazırlanıyor. Hırvat kaleci Barcelona ile anlaşmaya vardı.
TRANSFER BEDELİ BELLİ OLDU
İspanyol basınından Marca’da yer alan habere göre; Katalan ekibi Barcelona, 1 Eylül’de sona erecek transfer dönemi öncesinde bu transferi tamamlamak istiyor. Fenerbahçe’nin bu transferden 3 ile 5 milyon euro arasında bir bonservis geliri elde edeceği belirtildi.
BARCELONA'NIN PLANI DEŞİFRE OLDU
Barcelona'nın bu sezon Joan Garcia'yı ilk kaleci olarak belirlediği ve yedeğinin Wojciech Szczesny olduğu ifade edildi. Inaki Pena takımdan ayrılırken Marc-Andre Ter Stegen Ajax'a, Aaron Yaakobishvili ise Almeira'ya kiralandı. Bu sezon için kaleci rotasyonunun çözüldüğü, Livakovic'in 2027/28 planlamasında yer alacağı aktarıldı.