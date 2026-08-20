İBB davasında savunma yapan sanık Kameroğlu: AVM otoparkı için 5 milyon Euro rüşvet istendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan davanın 68’nci duruşması, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde bulunan yeni duruşma salonunda görüldü.

"30 DAİREDEN FAZLA EV VERDİM KENDİSİNE"

Duruşmada, iş adamı tutuksuz sanık Adem Kameroğlu Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanarak savunma yaptı. Sanık, "Necati Özkan’ın Ekrem İmamoğlu ile siyasi danışmanlık ve reklam ilişkisi olduğunu duydum. 30 daireden fazla ev verdim kendisine. İyi ki de verdim, bu sayede benden ev bekleyen insanlara tapularını verebildim. Biz, Ekrem İmamoğlu ve Mehmet Murat Çalık’tan bir para almadık, alsak söylerdim. İmamoğlu, için bir villa yapımı projemiz vardı. Bu projede, İmamoğlu ve ailesinin villa için istediği şeyleri konuştuk" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU’NUN SORUSUNA YANIT VERDİ: BİZ BUNLARI YAPMAK MECBURİYETİNDE KALDIĞIMIZI HİSSETTİK

Sanık Kameroğlu’na savunması sırasında tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu tarafından sorular yöneltildi. İmamoğlu sanığa, "Beni ve eşimi bağımsız villayı gezdirmek için siz eşlik ettiniz. Biz size, ‘bazı beğenilecek şeyler var, sonra size teslim edeceğiz’ diyerek eşimden teyit aldınız mı? Biz sanki sizden villayı teslim aldıktan sonra bir şeyler istemişiz gibi konuştunuz" şeklinde soru yöneltti.

Sanık Kameroğlu, "Villa, birinci sınıf şeklinde bitirilecek anlamında söyledim. Sizinle görüşmemizde, havuzları ve diğer yerlerle ilgili yapılacakları anlatmadan sadece bizi gezdirdiniz" dedi.

İmamoğlu, "Soruma cevap alamadım. Biz sizi neyle tehdit ettik, usulsüz bir işlem mi oldu? Yaşam vadisi yapabilmek için sizden alıp kamuya kazandırdık. Siz bir menfaat elde etmediniz" dedi.

Bunun üzerine sanık, "Ben bir baskı yaptınız demedim. Biz bunları yapmak mecburiyetinde kaldığımızı hissettik" diye konuştu. Bunun üzerine sanık İmamoğlu ise, "Peki, ben cevabımı aldım" dedi.

Adem Kameroğlu (Solda) - Ekrem İmamoğlu (Sağda)

"OTOPARKIN TEKRAR RUHSATLANDIRILMASI İÇİN 5 MİLYON EURO RÜŞVET İSTENMİŞ BELEDİYE TARAFINDAN"

Sanık Adem Kameroğlu savunmasının devamında, Bakırköy’de bulunan Capacity AVM’deki otopark ve ruhsat sorunlarına ilişkin ise, "O dönemde, ortaklarımdan bana bu alanda bir ruhsat sorunu olduğu belirtilmişti. Capacity AVM’de otopark ve ruhsat sorunlarına ben doğrudan tanıklık etmedim. Sadece ortaklarımdan duydum. Ben, AVM’nin yönetim kurulunda fiilen yer almadım. Yönetim kurulu üyeliğinin kardeşim Alaattin Kameroğlu yapıyordu. AVM’nin otoparkıyla ilgili belediye tarafından engellemeler yapıldı ve otoparkın yaklaşık 4 yıl boyunca ücretsiz kullanılmak zorunda bırakıldı. AVM'nin otoparkı maalesef oradaki belediye tarafından engellendi. 4 küsur sene tamamen bedava kullanmaya mecbur tutuldu. Capacity AVM yönetimi konuyu savcılığa taşıdı. Otoparkın tekrar ruhsatlandırılması için 5 milyon Euro rüşvet istenmiş belediye tarafından. Yani mülkiyetimiz olan bir yer için bu para istendi. Bu konuya ilişkin uzlaşma süreci hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı sanığa, "Söz konusu süreçte siz doğrudan görüşmelere dahil oldunuz mu? Bahsettiğiniz rüşvet olaylarına bizzat şahitlik ettiniz mi?" şeklinde soru yöneltti. Kameroğlu, "Hayır asla olmadım" dedi. Savunmasına devam eden sanık Kameroğlu, "Capacity AVM’ye çok gitmemiştim. AVM’nin işlerini yürütmek üzere bir yönetim kurulu bulunuyor. Ben de yönetim kurulunun işlerine, karışmak istemiyorum" dedi.

Mahkeme başkanı sanık Adem Kameroğlu’na, "Bu konuya ilişkin bilgileriniz, ortaklarınızdan aldığınız duyumlar üzerine anladığım kadarıyla" dedi. Kameroğlu ise "Evet" dedi.

"SATIŞTA GÖRÜNEN 1 MİLYON 500 BİN LİRA İADE EDİLDİ. BEDELİN BİR BÖLÜMÜNÜ ESKİ BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI İADE ETTİ"

Kameroğlu savunmasının devamında, "155 numaralı villa için Kameroğlu İnşaat’ın kasasına herhangi bir para girmedi. Satışta görünen 1 milyon 500 bin lira iade edildi. Bu bedelin bir bölümünü ben, bir bölümünü ise eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik iade etti" dedi.

Bunun üzerine, "Ben bu ithamı kabul etmiyorum, doğru da bulmuyorum" diyen İmamoğlu, "Kameroğlu’nun villa ve mobilya konusundaki ifadeleri, görüşme sırasındaki konuşmalarımızdan farklıdır. Villa eksik bırakıldı ve bizim onlardan ilave işler istediğimiz izlenimi oluşturdular" dedi.

"İMAMOĞLU’NDAN ÖYLE BİR TALEP GELİNCE DE BUNU REDDETMEM MÜMKÜN DEĞİLDİ"

Bunun üzerine Kameroğlu ise, "Villa projesindeki 112 konutun tamamında bahçe ve havuz imalatları bizim tarafımızdan yapılmadı ancak İmamoğlu ve ailesi için yapılan villada biz çalışmalar gerçekleştirdik. İmamoğlu’ndan öyle bir talep gelince de bunu reddetmem mümkün değildi" diye konuştu.

"HUKUKİ DURUMLA ALAKALI HESAP VEREBİLECEK DURUMDAYIZ"

Duruşmada, sanık Adem Kameroğlu’na İçişleri Bakanlığı avukatı tarafından sorular yöneltildi. Bakanlık avukatı, Kameroğlu’na, söz konusu dairelerin herhangi bir usulsüzlükle bağlantısının bulunup bulunmadığını sordu. Kameroğlu ise, "Danıştay tarafından ruhsata aykırı bir husus olmadığı tescil edildi. Tapular, ruhsatlar ve inşaatlarda hukuki durumlar denetlendi. Yaşanan süreç nedeniyle zor günler geçirdik. Bugün gelinen noktada, söz konusu yapıların hukuki durumuyla alakalı hesap verebilecek durumdayız" şeklinde konuştu.

Savunmasının devamında, villalar için yapılan mobilyaların sipariş edildiğini ve evraklarla kayıtlı olduğuna da değinen Kameroğlu, "Günün sonunda villa yapılıp döşendi. Erkek bir mimar, bütün işleri zaten bir takip ediyordu. Hatta, ikinci katın baskılanması, bahçe peyzajı, yürüyüş yolları, havuzun doldurulup girebilecek hale getirilmesine kadar hepsi Kameroğlu İnşaat bünyesinde yapıldı." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı