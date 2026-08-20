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Yalova'da korkunç olay: 8 aylık hamile eşini öldürüp kendini vurdu

Yalova'da korkunç olay: 8 aylık hamile eşini öldürüp kendini vurdu
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Yalova’da 8 aylık hamile Sultan Pelit D., eşi Muhammed D.’nin pompalı tüfekle düzenlediği saldırıda ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eşini vurduktan sonra aynı silahla kendisine ateş eden Muhammed D.’nin ise ağır yaralı olarak tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yalova'da 8 aylık hamile Sultan Pelit D., eşi Muhammed D. tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Eşini vurduktan sonra aynı silahla kendisine ateş eden Muhammed D. ise ağır yaralandı.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammed D. ile 8 aylık hamile eşi Sultan Pelit D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed D., pompalı tüfekle eşine ateş etti. Ağır yaralanan Sultan Pelit D. kanlar içerisinde yere yığılırken, Muhammed D. aynı silahla kendisine de ateş etti.

KOMŞULAR SİLAH SESLERİNİ DUYDU

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde yaralı halde bulunan çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalova'daki hastanelere kaldırıldı.

HAMİLE KADIN KURTARILAMADI

Hastanede ameliyata alınan 8 aylık hamile Sultan Pelit D., doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Eşini vurduktan sonra kendisine de ateş eden Muhammed D.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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