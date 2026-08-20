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Türkiye'nin nüfusu açıklandı

Türkiye'nin nüfusu açıklandı
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Türkiye'nin nüfusu, 1 Temmuz itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişi oldu. Ülke nüfusu, yılın ilk 6 ayında 228 bin 434 kişi arttı. Erkek nüfusun oranı yüzde 50,01, kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,99 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2025 yılı sonunda 86 milyon 92 bin 168 olan ülke nüfusu, bu yılın ilk 6 ayında 228 bin 434 kişi arttı. Nüfus, 1 Mayıs-1 Temmuz döneminde de 123 bin 904 kişi yükseldi.

86 MİLYON 320 BİNİ GEÇTİ

Böylece ülke nüfusu, 1 Temmuz itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı.

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,01 (43 milyon 170 bin 975 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,99 (43 milyon 149 bin 627 kişi) olarak kaydedildi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıKartalbey:

ne kadar Suriyeli vatandaşlığa alındı acaba

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Haber YorumlarıPc Copat:

Kayıtlı olan yani :)

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Haber YorumlarıMuratsa:

15 MILYON SURIYELI.AFGANI NE OLDUU..

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Haber Yorumlarıvedat cici:

onları eklersek 100 ü geçer

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Haber YorumlarıKARA HİLAL:

onlar senin evden çıkmıyor sen söyle

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Haber YorumlarıO Z:

Onlara vatandaşlık verildi ya, onun içinde aylardır ağladınız ya. Bukadar balık hafızalı olmayın.

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Haber YorumlarıAycan Sumak:

bu yılın 6 ayında 228 bin kişi duvardan atlamış demek oluyor

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Haber YorumlarıErsin Aktaş:

bunun 15 milyonu Çorum ludur

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Haber Yorumlarıvedat cici:

sivaslıdır

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