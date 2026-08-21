Gece yarısı sıcak gelişme! Galatasaray'dan 60 milyon Euro istediler

Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'ın Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

OYUNCU TARAFI TAMAM

Galatasaray, oyuncu tarafını ikna etse de bonservis engeline takıldı. Sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu ve temsilcileriyle 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.

KAPI 60 MİLYON EURO'DAN AÇILDI

Oyuncu tarafıyla tüm konularda anlaşan Galatasaray yönetimi, İngiliz temsilcisinin talebiyle sarsıldı. Crystal Palace'ın, kadrosunun kilit isimlerinden biri olarak gördüğü Sarr için yaklaşık 60 milyon Euro bonservis bedeli istediği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların yaptığı ilk teklifi reddeden İngiliz ekibine karşı yönetimin; bonuslar ve taksitli ödeme planını içeren yeni bir teklif hazırlayarak rakamı daha makul bir seviyeye çekmeye çalıştığı ifade edildi.

21 GOLLÜK DEV PERFORMANS

2025/26 sezonunda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Ismaila Sarr, Crystal Palace formasıyla çıktığı 45 resmi maçta 21 gol kaydetti. İngiliz ekibinin zaferle tamamladığı UEFA Konferans Ligi'nde attığı 9 golle gol kralı olan yıldız futbolcu, taraftarlar tarafından da takımda yılın oyuncusu seçilmişti.