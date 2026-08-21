Haberler

Gece yarısı sıcak gelişme! Galatasaray'dan 60 milyon Euro istediler

Gece yarısı sıcak gelişme! Galatasaray'dan 60 milyon Euro istediler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Ismaila Sarr transferinde yeni gelişmeler yaşandı. Crystal Palace, bu transfer için sarı-kırmızılı ekipten 60 milyon Euro bonservis talep etti.

  • Galatasaray, Ismaila Sarr ve temsilcileriyle 4 yıllık sözleşme konusunda anlaştı.
  • Crystal Palace, Sarr için yaklaşık 60 milyon Euro bonservis bedeli talep etti.
  • Sarr, 2025/26 sezonunda 45 resmi maçta 21 gol attı ve Konferans Ligi'nde 9 golle gol kralı oldu.

Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'ın Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. 

OYUNCU TARAFI TAMAM

Galatasaray, oyuncu tarafını ikna etse de bonservis engeline takıldı. Sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu ve temsilcileriyle 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı.

KAPI 60 MİLYON EURO'DAN AÇILDI

Oyuncu tarafıyla tüm konularda anlaşan Galatasaray yönetimi, İngiliz temsilcisinin talebiyle sarsıldı. Crystal Palace'ın, kadrosunun kilit isimlerinden biri olarak gördüğü Sarr için yaklaşık 60 milyon Euro bonservis bedeli istediği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların yaptığı ilk teklifi reddeden İngiliz ekibine karşı yönetimin; bonuslar ve taksitli ödeme planını içeren yeni bir teklif hazırlayarak rakamı daha makul bir seviyeye çekmeye çalıştığı ifade edildi.

21 GOLLÜK DEV PERFORMANS

2025/26 sezonunda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Ismaila Sarr, Crystal Palace formasıyla çıktığı 45 resmi maçta 21 gol kaydetti. İngiliz ekibinin zaferle tamamladığı UEFA Konferans Ligi'nde attığı 9 golle gol kralı olan yıldız futbolcu, taraftarlar tarafından da takımda yılın oyuncusu seçilmişti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Vatandaşın 'yastık altı' Merkez Bankası rezervinden büyük

Cevdet Yılmaz'dan dikkat çeken 'yastık altı' yorumu
ABD Hazine Bakanı Bessent: İran'a tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağız

ABD'den savaşın boyutunu değiştirecek hamle: Tarihin en serti...
Peru’da 7,2 büyüklüğünde deprem

Beşik gibi sallanan kıtada korkunç bir deprem daha

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Unutulmaz ikili yeniden buluşuyor: Bergüzar Korel, “A.B.İ” dizisinin kadrosuna katıldı

Afra Saraçoğlu'nun ayrıldığı dizide Kenan'ın yeni partneri belli oldu
Yönetim kurulu üyelerini istifaya davet eden başkanı görevden aldılar

Yönetim kurulu üyelerini istifaya davet eden başkanı görevden aldılar
Açtı ağzını yumdu gözünü! Acun Ilıcalı'dan İngiliz efsanelere sert tepki!

Hedefindeki isimler öyle böyle değil! Acun'u hiç böyle görmediniz
Esenyurt’ta yakalanan firari nezarette intihara kalkıştı, hastanede öldü

12 ayrı suçtan aranıyordu! Nezarette intihar etti
Fenerbahçe'nin Livakovic transferinden kazanacağı bonservis belli oldu

İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı bonservis! Kasa dolup taşacak
Beşiktaş'a Trossard şoku

Beşiktaş'ta galibiyet sevinci kursakta kaldı
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm

"Ben bunu öldürdüm! Kendisi beni aldattı, gelin alın"