Beşiktaş'a Trossard şoku

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris’i, 3-0 mağlup etti.

TROSSARD OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Bu müsabakanın ikinci yarısında siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Belçikalı futbolcu Leandro Trossard ise bir sakatlık yaşadı. 71. dakikada sol kanattan gelişen atakta çizgi üzerinde bileğine darbe alan Belçikalı futbolcu, yerde kaldı. İlk müdahalesi sağlık ekibi tarafından saha içinde yapılan Trossard, oyuna devam edemi ve yerini 72. dakikada Rashica’ya bıraktı.

SON DURUMU BELLİ OLACAK

31 yaşındaki oyuncu yedek kulübesinde geldikten sonra bileğine buz tedavisi uygulandı. Trossard'ın son durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.