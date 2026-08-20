Haberler

Beşiktaş'a Trossard şoku

Beşiktaş'a Trossard şoku
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş’ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard, Kauno Zalgiris maçının 71. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris’i, 3-0 mağlup etti. 

TROSSARD OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Bu müsabakanın ikinci yarısında siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Belçikalı futbolcu Leandro Trossard ise bir sakatlık yaşadı. 71. dakikada sol kanattan gelişen atakta çizgi üzerinde bileğine darbe alan Belçikalı futbolcu, yerde kaldı. İlk müdahalesi sağlık ekibi tarafından saha içinde yapılan Trossard, oyuna devam edemi ve yerini 72. dakikada Rashica’ya bıraktı.

SON DURUMU BELLİ OLACAK

31 yaşındaki oyuncu yedek kulübesinde geldikten sonra bileğine buz tedavisi uygulandı. Trossard'ın son durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Kara Kartal'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti

Kara Kartal'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver

Gerilim had safhada! Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı
Maç 3-0 olduğu anda Dolmabahçe'de tüm tribünler aynı sesle inledi

Maç 3-0 olduğu anda tüm tribünler aynı sesle inledi
Sırra kadem basmıştı: Kamerun Cumhurbaşkanı Biya 74 gün sonra ülkesine döndü

93 yaşındaki lider sırra kadem basmıştı: 74 gün sonra ülkesine döndü
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm

"Ben bunu öldürdüm! Kendisi beni aldattı, gelin alın"
Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş

Alparslan Kuytul'un yeğeni bakın kim çıktı! İtirafçı bile olmuş
Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı

Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı
Herkesin gözü önünde mide bulandıran görüntüler

Herkesin gözü önünde mide bulandıran görüntüler