Yeni seferberlik kanunu tam metni OKU İNDİR - PDF 2024!

Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nün yürürlükten kaldırılması ve Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.Yeni seferberlik kanunu tam metni haberin detaylarında...

SEFERBERLİK NEDİR?

Seferberlik; ülke ve millet olarak, başta askeri güç olmak üzere devletin tüm güç ve kaynaklarının, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde; hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen sınırlandırıldığı haldir.

YENİ SEFERBERLİK KANUNU TAM METNİ

TÜMÜ İÇİN TIKLAYINIZ