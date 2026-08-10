TBMM’de kritik gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti

Kamuoyunda ‘çerçeve yasa’ olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nun gündemine geldi. Adalet Komisyonu’nda 18 saat süren görüşmelerin ardından kabul edilen 12 maddelik teklifin Genel Kurul aşamasında siyasi partilerin tutumları da büyük ölçüde netleşti.

AK PARTİ, MHP VE DEM PARTİ’DEN TAM DESTEK

Teklife Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP’nin yanı sıra DEM Parti de tam destek veriyor. Bu partilerin milletvekillerinin Genel Kurul’daki oylamada “evet” oyu kullanması bekleniyor.

ABDULHAMİT GÜL: EMPERYALİSTLERİN KARDEŞLİĞİMİZİ BOZMA ÇABASI TARİHİN ÇÖP TENEKESİNE ATILACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada bugünün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan halk tarafından seçilmesinin yıl dönümü olduğunu anımsatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, milletten aldığı yetki ve güçle hem bölgesel hem küresel krizlerde hem de ülkenin huzuru ve refahı için milletin yanında olduğunu belirtti.

Bugünün aynı zamanda Anafartalar Zaferi'nin de yıl dönümü olduğunu anımsatan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün '10 Ağustos' dediğimizde Anafartalar Zaferi'nin 111. yılında Çanakkale destanını hatırlıyoruz. Orada Diyarbakırlı, Ağrılı, Karslı, İzmirli, Trabzonlu yiğitlerin nasıl omuz omuza vererek bu aziz millet için şehit olduklarını, bu aziz millet için bir Cumhuriyet, bir devlet kurduklarına şahit olduğumuz tarihi bir gündür. O yüzden başta Anafartalar Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bugün, işte 'Sevr'in yıl dönümüymüş ve bugüne getirmişiz'. Bugün bizim için anlamlı olan gün Çanakkale'de destan yazılan Anafartalar destanıdır, Çanakkale ruhudur."

Sevr'in emperyalistlerin bir projesi olduğuna işaret eden Gül, "Sykes-Picot ile özellikle bu meseleleri bölgede kaşımak, Türkiye'yi zayıflatmak üzere emperyalistlerin kurduğu bir oyundu. Gazi Meclis bu kağıt parçasını aldı ve yırttı. Bugün Gazi Meclis, emperyalistlerin kardeşliğimizi bozma çabasını da çıkaracağı kanunla paçavraya çevirecek, tarihin çöp tenekesine atacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

BAHÇELİ'DEN BAKIRHAN'IN KONUŞMASINA ALKIŞ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "çerçeve yasa" teklifine ilişkin, "Bir asırlık Kürt meselesi çatışmanın gölgesinden hukukun zeminine taşınıyor. Bu süreç Türkiye'nin bölünmesine değil bütünleşmesine, ayrışmaya değil ortak yaşamın güçlendirilmesine büyük bir fırsat sunacak" diye konuştu. Bakırhan'ın konuşmasını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli alkışladı.

"VATAN ORTAK, GELECEK ORTAK"

Barışın bir müsabaka olmadığını belirten Bakırhan, Türk yurttaşlara seslenerek, "Bu süreçten sizden eksilen hiçbir şey yoktur, olmayacak. Aksine bu süreç Türkiye'yi büyüten ve refaha kavuşturacak bir süreçtir. Ülkenin bütünlüğü ve değerleri asla müzakere konusu değildir. Kürtler ayrılmak isteseydi bu Meclis'in çatısı altında olmazdık arkadaşlarımızla birlikte. Biz buradayız çünkü vatan ortak, gelecek ortaktır" diye konuştu.

Kürt halkına da seslenen Tuncer Bakırhan, sürecin kimliğin eritilmesi değil, varlığın hukukla buluşması olduğunu söyledi. Bakırhan, "Yine mi kandırılacağız" kaygısını bildiklerini belirterek, "Her şeyden önce Kürtler örgütlü bir halktır; ne kanar ne de kandırılır. Velev ki terazimiz şaşsa da düzeltecek bir kantar var, o da sizsiniz" dedi.

"ATEŞ ATEŞLE SÖNDÜRÜLMEZ"

Siyaset alanında Kürt halkının demokratik hakları için mücadeleye devam edeceklerini belirten Bakırhan, "Ama şimdi hepimizi yakan bir ateş var, önce o ateşi söndürmeliyiz. Kürtçede ateş ateşle söndürülmez denir. 50 yıllık çatışmanın bize öğrettiği en yalın hakikat budur, inanın" diye konuştu.

CHP, YENİ YOL VE HÜDA PAR DA “EVET” DİYECEK

Teklifin hazırlanma sürecinde imza veren partiler arasında yer alan CHP de Genel Kurul’da düzenlemeye destek vereceğini açıkladı. CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne, terörün kalıcı olarak sona erdirilmesi, silahların devreden çıkarılması, demokratik siyasetin güçlenmesiyle birlikte Cumhuriyet'imizin demokrasiyle taçlandığı yeni dönemin başlayacağı düşüncesiyle destek vereceğiz." ifadesini kullandı.

Yeni Yol Partisi de teklifin kabul edilmesi yönünde oy kullanacak. Genel Kurul öncesinde konuşan Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya, sürecin başarıya ulaşması temennisinde bulunurken, silahların bırakılmasının ardından Türkiye’nin hukuk, demokrasi ve ekonomik kalkınma alanlarında da ilerlemesi gerektiğini söyledi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Terörsüz Türkiye sürecine katkıları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile siyasi partilerin genel başkanlarına teşekkür etti. Sürecin başarıya ulaşması temennisinde bulunan Kaya, "Önümüzde çok uzun, meşakkatli bir yol olduğunu, bu uzun ve meşakkatli yolun siyasal kamplaşma ve kutuplaşmalarla değil, tam tersine demokratik siyasal bir düzeni inşa etmekle aşılabileceğine inanıyor, sürece katkısı olan herkese tekrar teşekkür ve saygılarımı sunuyorum." diye konuştu.

HÜDA PAR da teklif için “evet” oyu verecek partiler arasında bulunuyor.

SAADET PARTİSİ'NDEN ŞARTLI DESTEK

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, çerçeve yasa teklifine "şartlı destek" verdiklerini bildirerek, "Mesele sadece bir terör örgütünün tasfiyesi değil, terörü yeniden üreten zeminin bütünüyle ortadan kaldırılması meselesidir. Silahların tamamen bırakılmasına dönük yöntem ve usuller, terör örgütünün tasfiyesi, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün tartışmaya açılıp açılmadığı, TBMM'nin çözümün merkezi statüsünün devamlılığı, şiddete bulaşmamış insanların topluma yeniden kazandırılmasının nasıl mümkün olacağı etrafında şekillenmektedir" dedi.

İYİ PARTİ KESİN OLARAK KARŞI

Teklife en sert muhalefet eden biri İYİ Parti oldu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Genel Kurul’daki konuşmasında teklifin hazırlanış ve komisyon sürecini eleştirdi. Düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğunu savunan Çömez, teklifin kabul edilmemesi gerektiğini söyledi.

Çömez, Türkiye'nin terörsüz ve teröristsiz olması gerektiğini söyledi. Terörün arkasında duranları, terörle arasına mesafe koyamayanları kınadığını ifade eden Çömez, "barış" kavramının bazı kesimler tarafından istismar edildiğini savundu. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin Sevr Antlaşması'nın imzalandığı 10 Ağustos'ta görüşülmek istendiğini söyleyen ve bu durumu eleştiren Çömez, "Bu güzel ülkede herkesin dostça, kardeşçe yaşayabileceği atmosferi temin etmek için İYİ Parti olarak elimizden geleni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." dedi.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: YEMİNİMİZE SADIK KALACAĞIZ, HAYIR DİYECEĞİZ

Genel Kurul’da söz alan İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu ise şunları söyledi: "Bugün bu kürsüden bir kez daha ifade ediyorum. Bu iktidar, elinde tuttuğu yetkiyi bir yapım ruhsatı gibi değil, devleti içten içe çürüten bir tadilat ruhsatı gibi kullanmaktadır. Bu süreç boyunca ne yapıldığını millet aslında çok iyi gördü. Biz de ilk günden beri, haftalar süren komisyonculuk oyununun, süslü kelimelerin, büyük lafların ve kirli propagandaların arkasındaki iç ve dış emellerin ne olduğunu, ne yaşandığını Türk milletine her vesileyle anlattık.

Şimdi bu kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi mi hazırlamıştır ki onun onayına sunulmaktadır? Meclis, sürecin başındaki gibi sadece bir tescil makamına indirgenmiştir. Türk milletinin hüküm mührü, onun bilgisi ve rızası dışında cebren kullanılmıştır.

Bu kanun hükmü İmralı'daki terör hükümlüsünün onayından geçerken Türk Milletinden gizlendi. Bu kanun teklifini TBMM mi hazırlamıştır ki onun onayına sunulsun. Yeminimize sadık kalacağız, hayır diyeceğiz."

YENİDEN REFAH "ÇEKİMSER"

Yeniden Refah Partisi de Çerçeve Yasa’ya destek vermeyecek partiler arasında yer alıyor. Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin kanun teklifinin referanduma götürülmesi gerektiğini düşündüğünü duyurmuştu. Genel Başkan Fatih Erbakan da "Sürecin içerdiği sonraki adımlarla ilgili belirsizlikler nedeniyle, Yeniden Refah Partisi olarak 'çerçeve yasa'ya 'çekimser' oy vereceğimizi aziz milletimize arz ediyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

YENİ PARTİ’DE VEKİLLER SERBEST

Gözlerin çevrildiği Yeni Parti ise grup olarak “evet” veya “hayır” yönünde karar almadı. Yeni Parti’nin kapalı grup toplantısının ardından milletvekillerinin kendi iradeleri doğrultusunda oy kullanması kararlaştırıldı.

ÖZGÜR ÖZEL: MİLLETVEKİLLERİMİZ, İLLERİNDE MİLLET NE DİYORSA ONA GÖRE KARAR VERECEK

Partisini tutumunu Genel Kurul’da yaptığı konuşmada açıklayan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, “Bu anlayışla iktidara değil ama milletimize güvenerek, bu metni değil ama partimizin duruşuna ve milletvekillerimizin göstereceği duruşa güvenerek, bu metne kefil olmadan ama barışın sorumluluğunu taşıyarak, iktidarın hesabına karşı durarak ama Türkiye’nin geleceğinin önünü açacak bir sorumluluğu üstleniyorum. Ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde, bu yasaya ‘evet’ diyeceğiz. Bu bununla birlikte bunu bütün vatandaşlarımıza ilan ederim ki Yeni Partimizi millet kurmuştur. Partimizin adını millet koymuştur. Partiyi büyüten de güçlendiren de milletimizdir. Bu sebeple milletvekillerimiz de seçildikleri illerinde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır. Bu ifadeyle Yeni Parti Grubu’nu kararında serbest bırakıyor değilim. Aksine kendi il, bölge, temsil ettiği toplumsal kesimlerin hassasiyet, beklenti, endişe, umut ve heyecanını dikkate alarak onları milletin vekili olma sorumluluğuyla baş başa bırakıyorum. Hiçbir Yeni Parti milletvekili üyesinin ve milletinin sesini duymadan davranmayacak, Yeni Parti’nin yeni nesil siyasetinin gereği budur.”

GÖRÜŞMELER NE KADAR SÜRECEK?

Yasa teklifinin görüşmeleri tamamlanmazsa perşembe gününe kadar Genel Kurul çalışabilecek, ardından Meclis 1 Ekim'e kadar çalışmalarına ara verecek.

367 VEKİL İMZALADI

Öte yandan; AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, HÜDA PAR ve bazıları bağımsız 367 milletvekilinin imzasını taşıyan teklif 12 maddeden oluşuyor.

İŞTE DÜZENLEMENİN DETAYLARI

Yasanın ön şartı, örgütün varlığına son verildiğinin ve tüm silahlarının teslim edildiğinin güvenlik kurumlarınca tespit ve teyit edilmesi ile Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütünün feshine ilişkin kararının Resmi Gazete'de yayımlaması. Bu gerçekleştiğinde, düzenlemeden yararlanmak için 6 ay süre tanınacak.

Teklif, PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'da düzenlenen suçları kapsıyor.

Örgütün fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararının Resmi Gazete'de yayımlanmış olması koşuluyla, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçundan mahkum olanlar ile 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen suçlar nedeniyle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar hariç, düzenleme kapsamına giren suçlardan, toplam 15 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olan hükümlülerin cezalarının infazı 5 yıl süreyle, toplam 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olan hükümlülerin cezalarının infazı 10 yıl süreyle infaz hakiminin kararıyla ertelenecek.

ÖRGÜT MENSUPLARININ GETİRDİĞİ MALZEMELER KAYIT ALTINA ALINACAK

Teklif kapsamındaki faaliyetlerin uygulanmasının takibi ve değerlendirilmesi, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakiben Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri'nden müteşekkil Kurul tarafından yapılacak.

Örgüt mensuplarının beraberinde getirdikleri yahut beyan ettikleri silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve her türlü malzeme kayıt altına alınacak.