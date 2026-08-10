Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ve kamuoyunda "Terörsüz Türkiye" yasası olarak adlandırılan kanun teklifine ilişkin partisi adına son derece sert bir konuşma yaptı. Teklifin meşruiyetini hedef alan Dervişoğlu, İYİ Parti olarak oylamada "hayır" oyu vereceklerini açıkladı.

"MECLİS SADECE BİR TESCİL MAKAMINA İNDİRGENDİ"

Meclis kürsüsünden "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifini hedef alan Müsavat Dervişoğlu, iktidarın elindeki yetkiyi kullanma biçimini eleştirdi. Dervişoğlu konuşmasında, "Bu iktidar, elinde tuttuğu yetkiyi bir yapım ruhsatı gibi değil, devleti içten içe çürüten bir tadilat ruhsatı gibi kullanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Teklifin hazırlanış sürecinin milletten saklandığını savunan Dervişoğlu, "Nihayetinde bu kanun teklifi, İmralı'daki terör hükümlüsünün onayından geçerken Türk milletinden gizlendi, hatta imzalayanlar dahi içerikten habersizdi. Şimdi bu kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi mi hazırlamıştır ki onun onayına sunulmaktadır? Meclis, sürecin başındaki gibi sadece bir tescil makamına indirgenmiştir. Türk milletinin hüküm mührü, onun bilgisi ve rızası dışında cebren kullanılmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

"NEYİN AÇILIMI BU, HİÇ KENDİNİZE SORDUNUZ MU?"

Kamuoyuna "Terörsüz Türkiye" sloganıyla sunulan düzenlemenin Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşların sosyal ve ekonomik sorunlarına çare olmadığını belirten Dervişoğlu, teklifin arka planındaki asıl amacın farklı olduğunu iddia etti.

Dervişoğlu tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Diyarbakırlıya, Vanlıya, Batmanlıya, Hakkariliye iş mi veriyor bu yasa? Şırnaklıya, Bingöllüye, Bitlisliye, Siirtliye ekmek mi kazandırıyor? Urfalının, Mardinlinin, Muşlunun tarlasındaki bereketi mi arttırıyor? Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan gençlere yeni umutlar mı yeşertiyor? Neyin açılımı bu, hiç kendinize sordunuz mu? Amaç, Erdoğan'ın ömür boyu Cumhurbaşkanı kalabilmesinin önünü açmaktır."

"BİZ 'HAYIR' DİYECEĞİZ, YEMİNİMİZE SADIK KALACAĞIZ"

Konuşmasının son bölümünde Genel Kurul'daki milletvekillerine seslenen ve hukuki sorumluluk vurgusu yapan İYİ Parti Lideri, kanun maddeleriyle kimsenin kendini koruyamayacağını ifade etti.

Dervişoğlu, "Madde koyarak kendinizi koruyamazsınız. İhanetin zaman aşımı yoktur. Yargılanacaksınız" dedi. Partisinin oylamadaki net tutumunu da ilan eden Dervişoğlu, "Bugün burada o yemini bile bile çiğneyecek misiniz? Bu teklife 'evet' mi diyeceksiniz? Biz 'hayır' diyeceğiz. Tarihin doğru yerinde duracağız ve milletimizin huzurunda ettiğimiz yemine sadık kalacağız" ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.

Kaynak: Haberler.com