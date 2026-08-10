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Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı

Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı
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Kylie Jenner’ın 29. yaş günü kutlamasında Hailey Bieber, bir kadın arkadaşıyla verdiği sıra dışı pozla dikkat çekti. Ünlü modelin eğlencenin dozunu artırdığı anlar objektiflere yansıdı.

  • Hailey Bieber, Kylie Jenner'ın Beverly Hills'teki erken doğum günü partisinde bir kadın arkadaşının kalçasını yaladığı anlarda görüntülendi.
  • Partiye Kim ve Khloé Kardashian ile Hailey ve Justin Bieber katıldı.
  • Kylie Jenner, pembe mini elbisesiyle poz verdiği ve üç farklı doğum günü pastasını gösterdiği kareleri paylaştı.

Kylie Jenner, 10 Ağustos’taki 29. yaş günü öncesinde ailesi ve yakın arkadaşlarıyla Beverly Hills’te erken kutlama yaptı. Partiye Kim ve Khloé Kardashian’ın yanı sıra Hailey Bieber ve eşi Justin Bieber da katıldı.

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri Hailey Bieber’ın bir kadın arkadaşıyla verdiği poz oldu. Başında doğum günü tacı bulunan 29 yaşındaki model, eğilerek mermer tezgaha yaslanan arkadaşının kalçasını yaladığı sırada görüntülendi. Fotoğrafta arkadaşının elinde içki tuttuğu ve pembe tanga giydiği de görüldü.

Fotoğrafı influencer Devon Lee Carlson paylaşırken, Hailey Bieber da görüntüyü Instagram Hikayeleri’nde kendi hesabından yayınladı.

PARTIDEN RENKLI GÖRÜNTÜLER

Bieber, gecenin ilerleyen saatlerinde Sydney Lee Carlson’ın paylaştığı başka bir görüntüyü de kendi hesabına taşıdı. Pembe tüylü bir boa takan model, elindeki kokteyl karıştırıcısıyla dans ederken görüldü.

Kylie Jenner ise doğum günü kutlamasından pembe ağırlıklı kareler paylaştı. Ünlü isim, vücudunu saran sıcak pembe mini elbisesi ve tüylü topuklu ayakkabılarıyla poz verirken, kutlama için hazırlanan üç farklı doğum günü pastasını da takipçilerine gösterdi.

Kaynak: Haberler.com
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