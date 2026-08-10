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Yıldız futbolcunun yanından geçen kadına bakışı kamerada

Yıldız futbolcunun yanından geçen kadına bakışı kamerada
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Manchester City'nin yıldız futbolcusu Rodri, kız arkadaşıyla çıktığı tatilde kameralara yansıdı. İspanyol futbolcunun yanından geçen bikinili bir kadına baktığı anlar dikkat çekti.

Manchester City forması giyen Rodri, yoğun geçen sezonun ardından kız arkadaşıyla tatilin keyfini çıkarırken görüntülendi. Çiftin birlikte vakit geçirdiği sırada yanlarından bikinili bir kadın geçti. Rodri'nin o sırada başını çevirerek kadına baktığı anlar kameraya yansıdı.

GÖRÜNTÜLER ÇOK KONUŞULDU

O karede Rodri'nin bakışlarının yanlarından geçen kadına yöneldiği görülürken, o anlar özellikle futbolseverlerin dikkatini çekti. Tatil sırasında kaydedilen görüntüler kısa sürede geniş bir etkileşim aldı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıFatih :

kral zaten her zaman çevre kontrolü yapar.

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Haber YorumlarıHuseyin Özdemir:

anne gecerse

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Haber YorumlarıHalit:

Niye olumsuz beğeni yapıyonuz çok güzel yorum bence bravo kardeşim

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Haber YorumlarıFatih :

Huseyin Özdemir: anne söyle geçmesin oralardan gol bile atar.

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Haber YorumlarıHalit:

Çevre kontrolü yapmış alıskanlık futboldan dolayı kaçırmamak lazım

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