Yıldız futbolcunun yanından geçen kadına bakışı kamerada

Manchester City forması giyen Rodri, yoğun geçen sezonun ardından kız arkadaşıyla tatilin keyfini çıkarırken görüntülendi. Çiftin birlikte vakit geçirdiği sırada yanlarından bikinili bir kadın geçti. Rodri'nin o sırada başını çevirerek kadına baktığı anlar kameraya yansıdı.

GÖRÜNTÜLER ÇOK KONUŞULDU

O karede Rodri'nin bakışlarının yanlarından geçen kadına yöneldiği görülürken, o anlar özellikle futbolseverlerin dikkatini çekti. Tatil sırasında kaydedilen görüntüler kısa sürede geniş bir etkileşim aldı.

Kaynak: Haberler.com