Yıldız futbolcunun yanından geçen kadına bakışı kamerada
Manchester City'nin yıldız futbolcusu Rodri, kız arkadaşıyla çıktığı tatilde kameralara yansıdı. İspanyol futbolcunun yanından geçen bikinili bir kadına baktığı anlar dikkat çekti.
Manchester City forması giyen Rodri, yoğun geçen sezonun ardından kız arkadaşıyla tatilin keyfini çıkarırken görüntülendi. Çiftin birlikte vakit geçirdiği sırada yanlarından bikinili bir kadın geçti. Rodri'nin o sırada başını çevirerek kadına baktığı anlar kameraya yansıdı.
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O karede Rodri'nin bakışlarının yanlarından geçen kadına yöneldiği görülürken, o anlar özellikle futbolseverlerin dikkatini çekti. Tatil sırasında kaydedilen görüntüler kısa sürede geniş bir etkileşim aldı.