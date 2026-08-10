Özgür Özel açıkladı! Yeni Parti 'çerçeve yasa' için kararını verdi

Kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri Genel Kurul'da devam ediyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Kurul'daki tarihi oturumda konuştu. Özel, "Ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya evet diyeceğiz" dedi. Özel, kararın tüm partiyi kapsamadığını ve milletvekillerinin kararlarını kendilerinin vereceklerini belirtti.

"BARIŞIN ÖNÜNDE DURMAYACAĞIZ"

Süreç boyunca en ağır saldırılara uğrayan partinin kendi partileri olduğunu belirten Özel, "Bu teklife 'hayır' deme hakkı en çok olan siyasi parti kimdir diye millete sorduğunuzda hiç şüphe yok ki bugün karşınızda bulunan Yeni Parti grubudur" değerlendirmesinde bulundu. Tüm bunlara rağmen tarihi bir sorumluluk üstlendiklerini dile getiren Genel Başkan, "Bu yasaya 'hayır' deme hakkına en çok biz sahibiz. Ama bu hakkı, milletin barış hakkının önüne koymayan da biziz. Öfkemizi milletin geleceğinin önüne koymadık, koymayacağız. Bir daha şehit gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Korku olmadan, ayrımcılık olmadan ortak geleceği inşa etmek için barışın önünü açacağız" şeklinde konuştu.

"AK PARTİ'NİN YAPMAK İSTEMEDİĞİNİ BİZ YAPACAĞIZ"

Teklifin içeriğindeki eksikliklere ve tüm partilerin mutabakatıyla hazırlanan komisyon raporunun demokratikleşmeyi içeren yedinci maddesinin metinden çıkarılmasına tepki gösteren Özel, iktidarı samimiyetsizlikle suçladı. "Biz komisyon raporuna imza koyduk. Koyduğumuz imzayı namusumuz biliyoruz" diyen Özel, uzun tutukluluklara, gizli tanık düzenine ve siyasallaşmış yargıya karşı kanun teklifinde hiçbir adım atılmadığını belirterek, "AK Parti'nin yapmak istemediğini demokratlar olarak biz yapacağız. Onların kaçtığı çözüm sorumluluğunu biz üstleneceğiz. Onların ertelediği demokratikleşmeyi biz gerçekleştireceğiz" dedi.

MİLLETVEKİLLERİNE SERBEST OY HAKKI

Atatürk, Lozan Anlaşması, devletin birliği ve ülkenin bölünmez bütünlüğüyle Anayasa'nın güvence altına aldığı Cumhuriyetin temel niteliklerinin asla pazarlık konusu yapılamayacağını net bir dille vurgulayan Özel, konuşmasını partisinin oylamadaki kararıyla noktaladı. Tüm milletvekillerini kendi vicdanları ve bölgelerinin talepleriyle baş başa bıraktığını belirten Özel, "Türkiye’nin geleceğini açacak sorumluluğu üstleniyorum. Biz bu yasaya EVET diyeceğiz. Ancak bu partiyi millet kurmuştur. Milletvekillerimiz milletin sesini dinlemekte özgürdür. Kendilerini meclise sokanların talebi neyse o yönde oy kullanacaktır" ifadeleriyle tarihi kararı duyurdu.

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