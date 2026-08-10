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Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na bir gönderme daha

Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na bir gönderme daha Haber Videosunu İzle
Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na bir gönderme daha
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Fatih Terim, İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaşadığı polemiğin ardından yeni videosunda eliyle yeri göstererek dikkat çeken bir göndermede bulundu. Terim, "Ben varlığımı makamımdan almam, bazılarının varlığı makamındadır" ifadelerini kullandı.

  • Fatih Terim, YouTube'daki 'Terim Deneyimi' adlı yeni videosunda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na gönderme olarak değerlendirilen ifadeler kullandı.
  • Terim, 'Bazılarının varlığı makamındadır' sözleriyle varlığını makamından değil, işlerinden, bilgisinden ve birikiminden aldığını belirtti.
  • Terim ile Hacıosmanoğlu arasındaki gerilim, Dünya Kupası sırasında A Milli Takım'a yönelik ifadeler nedeniyle başlamıştı.

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Fatih Terim, kişisel YouTube hesabında "Terim Deneyimi" adıyla yayınladığı yeni videoda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terim'in açıklamalarında daha önce karşılıklı söz düellosu yaşadığı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yönelik olduğu değerlendirilen ifadeler dikkat çekti.

"BAZILARININ VARLIĞI MAKAMINDADIR"

Fatih Terim, açıklaması sırasında daha önceki çıkışında olduğu gibi eliyle yeri işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Her şey herkesin hoşuna gitmeyebilir ama ben bunu birilerinin hoşuna gitsin diye yapmıyorum. Neyi hak ediyorsa o ortam, onu söylerim. Ben ayrıca da varlığımı makamımdan almam, bazılarının varlığı makamındadır! Ben varlığımı yaptığım işlerden, bilgimden, birikimimden, yüreğimden alırım."

DAHA ÖNCE "BURALARDA ZAMAN KAYBETMEYELİM" DEMİŞTİ

Terim ile Hacıosmanoğlu arasındaki gerilim Dünya Kupası sırasında başlamıştı. A Milli Takım'a yönelik ifadelerinin ardından yaşanan tartışmada Terim, kendisine yönelik eleştirilere yanıt vermişti.

Tecrübeli teknik adam, "Kendimi açıklayacak halim yok. Ne dendiği çok açık. Söylediklerimi tüm ulus, yüzde 99 da değil, yüzde 100 doğru anlamış. Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. Buralarda zaman kaybetmeyelim! Geçelim buraları" ifadelerini kullanmıştı. İkili arasındaki polemiğin ardından Terim'in son açıklaması yeni bir gönderme olarak yorumlandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarımehmet altın:

O varlığı nasıl elde ettiğini iyi kötü biliyoruz fatih hoca. Seçil erzanı unutmadık...

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Haber Yorumlarıakoc502@gmail.com:

kebapçinin selami varmış kimparator

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Haber YorumlarıHuseyin Özdemir:

Farih hoca hepinizi dizer merak etmeyin

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Haber YorumlarıOguz Cetin:

Fatih Terim seneye Başkan olur ..

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