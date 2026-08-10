Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na bir gönderme daha

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Fatih Terim, kişisel YouTube hesabında "Terim Deneyimi" adıyla yayınladığı yeni videoda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terim'in açıklamalarında daha önce karşılıklı söz düellosu yaşadığı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yönelik olduğu değerlendirilen ifadeler dikkat çekti.

"BAZILARININ VARLIĞI MAKAMINDADIR"

Fatih Terim, açıklaması sırasında daha önceki çıkışında olduğu gibi eliyle yeri işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Her şey herkesin hoşuna gitmeyebilir ama ben bunu birilerinin hoşuna gitsin diye yapmıyorum. Neyi hak ediyorsa o ortam, onu söylerim. Ben ayrıca da varlığımı makamımdan almam, bazılarının varlığı makamındadır! Ben varlığımı yaptığım işlerden, bilgimden, birikimimden, yüreğimden alırım."

DAHA ÖNCE "BURALARDA ZAMAN KAYBETMEYELİM" DEMİŞTİ

Terim ile Hacıosmanoğlu arasındaki gerilim Dünya Kupası sırasında başlamıştı. A Milli Takım'a yönelik ifadelerinin ardından yaşanan tartışmada Terim, kendisine yönelik eleştirilere yanıt vermişti.

Tecrübeli teknik adam, "Kendimi açıklayacak halim yok. Ne dendiği çok açık. Söylediklerimi tüm ulus, yüzde 99 da değil, yüzde 100 doğru anlamış. Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. Buralarda zaman kaybetmeyelim! Geçelim buraları" ifadelerini kullanmıştı. İkili arasındaki polemiğin ardından Terim'in son açıklaması yeni bir gönderme olarak yorumlandı.