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Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu! Ekiplerin vahim bir tahmini var

Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu! Ekiplerin vahim bir tahmini var
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Muğla'da 72 yaşındaki Ömer Alkan ve 70 yaşındaki eşi Hatice Alkan, evlerinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu. Ömer Alkan'ın eşini öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde Ömer Alkan (72) ile eşi Hatice Alkan (70) evlerinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Ömer Alkan ve eşi Hatice Alkan'a ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Hisarbaşı Hoca Bedrettin Mahallesi Çorbacı Sokak'taki Alkan çiftine ait eve giden polis ekipleri, itfaiyenin yardımıyla içeri girdi. Polis ekipleri, Ömer Alkan'ı kanepede, eşi Hatice Alkan'ı ise oturma odasında başından av tüfeğiyle vurulmuş halde kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Alkan çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

ÖNCE CİNAYET SONRA İNTİHAR MI?

Av tüfeğinin yanında bulunması nedeniyle Ömer Alkan'ın eşini öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde durulduğu öğrenildi. Çöp kovasındaki incelemede ise tüfek kartuşları ele geçirildi. 

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Alkan çiftinin cansız bedenleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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