Haberler

Çekmeyin dedi, dinletemedi! Kadın hostesin kendisini çeken yolculara tepkisi viral oldu!

Çekmeyin dedi, dinletemedi! Kadın hostesin kendisini çeken yolculara tepkisi viral oldu! Haber Videosunu İzle
Çekmeyin dedi, dinletemedi! Kadın hostesin kendisini çeken yolculara tepkisi viral oldu!
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fly Baghdad'da görevli bir kabin memuru, uçuş sırasında kendisini kaydeden yolcuların kameralarına bakarak tepkisini ortaya koydu. Kısa görüntü, kabin memurunun mahremiyetini koruma isteğini yansıtırken sosyal medyanın gündemine oturdu.

  • Fly Baghdad kabin memuru, uçuş sırasında kendisini cep telefonuyla kaydeden yolcuları birkaç kez uyardı ancak uyarılara rağmen kayıt devam etti.
  • Kabin memuru, görüntü alınmaya devam edilmesi üzerine sözlü tepki vermeden yalnızca kameraya bakarak tepkisini gösterdi ve bu anlar sosyal medyada viral oldu.
  • Olayın hangi uçuşta ve ne zaman yaşandığı paylaşımlarda net olarak belirtilmedi.

Irak merkezli hava yolu şirketi Fly Baghdad’da görev yapan bir kabin memuru, uçuş sırasında kendisini görüntüleyen yolcuların kameralarına verdiği tepkiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Uçuş sırasında bazı yolcuların kabin memurunu cep telefonlarıyla kayda aldığı anlar dikkat çekti. İddiaya göre kabin memuru, kişisel görüntülerinin alınmaması konusunda yolcuları birkaç kez uyardı. Ancak yapılan uyarılara rağmen bazı yolcuların kayıt almaya devam ettiği görüldü.

Yaşananların ardından kabin memurunun kameralara yönelttiği bakışlar, olayın en dikkat çeken anı oldu. Yolcuların telefonlarını kendisine doğrulttuğunu fark eden görevlinin yüz ifadesi, herhangi bir söz söylemeden tepkisini ortaya koydu.

Kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya başlanan görüntüler, kullanıcıların da ilgisini çekti. Özellikle kabin memurunun doğrudan kameraya baktığı anlar, videoyu izleyenlerin yorumlarında öne çıktı.

Uçaklarda yolcuların ve kabin ekibinin görüntülenmesi konusunda kişisel mahremiyet tartışmaları zaman zaman gündeme geliyor. Yolcuların seyahat sırasında fotoğraf ve video çekmesi yaygın olsa da uçuş ekibinin açıkça görüntülenmek istemediğini belirtmesi, konuyu farklı bir boyuta taşıyabiliyor.

Fly Baghdad kabin memurunun yaşadığı olayda da asıl dikkat çeken noktanın, yapılan uyarıların ardından görüntü alınmaya devam edilmesi olduğu belirtildi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde kabin memurunun herhangi bir tartışmaya girmeden yalnızca bakışlarıyla tepkisini göstermesi ise kullanıcıların ilgisini daha da artırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu bakışları “her şeyi anlatıyor” şeklinde yorumlarken, bazıları da kabin görevlisinin uyarılarının dikkate alınması gerektiğini savundu.

Görüntünün ne zaman ve hangi uçuş sırasında kaydedildiğine ilişkin ayrıntılar ise paylaşımda net olarak belirtilmedi. Buna rağmen kısa görüntü, kabin memurunun yolcular tarafından çekilmek istemediğini açıkça göstermesi nedeniyle sosyal medyada hızla yayıldı.

Olay, uçuş sırasında yolcuların hem birbirlerinin hem de kabin ekibinin kişisel alanına ve mahremiyetine dikkat etmesinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Abdullah Teymur
Abdullah Teymur
Haberler.com
Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Tarihi oturum başladı

Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da! Tarihi oturum başladı
Bahçeli'yi kızdıran 'Terörsüz Türkiye' sorusu! Ağzından tek cümle çıktı

Bahçeli'yi kızdıran soru! Ağzından tek cümle çıktı
Bahçeli ile Dervişoğlu arasında soğuk rüzgarlar: Yan yana oturup tokalaşmadılar

Genel Kurul'a damga vuran an
85 yaşındaki annesini sopayla öldüresiye dövdü! Geçmişinden eş cinayeti çıktı

Böyle evlat olmaz olsun! Yaşlı annesine dehşeti yaşattı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

İzin alınmadan görüntü çekilemez. Suç olur

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA VEFA:

tam bir hem ayranım dökülmesin hem nokta nokta örneği olmuş!

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a De Bruyne önerisi! Yönetimin kararı çok konuşulur

Galatasaray'a önerildi! Yönetimin kararı çok konuşulur
Televizyonlarda yeni dönem! 5 gün kaldı, yayın gidebilir

Televizyonlarda yeni dönem! 5 gün kaldı, yayın gidebilir
Trabzonspor'dan bir bomba daha mı? Yıldız ismin şartları soruldu

Yok artık Trabzonspor!

Dağda gezerken buldu, kilosu 8 bin 500 lira

Dağda gezerken buldu, kilosu 8 bin 500 lira
Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye Tutaner'den yıllar sonra sürpriz haber

Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye'den yıllar sonra sürpriz var
Kağıthane'de şüpheli ölüm: Azerbaycanlı kadın evde ölü bulundu

Azerbaycan'da başlayan hayatı İstanbul'da son buldu
Boynu kırılmaya çalışılan engelliden 18 gün sonra acı haber

Boynu kırılmaya çalışılan engelliden 18 gün sonra acı haber
Galatasaray'da İsmail Jakobs krizi! Okan Buruk özel görüşme yaptı

Galatasaray'da kriz! Okan Buruk özel görüşme yaptı