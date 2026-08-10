Çekmeyin dedi, dinletemedi! Kadın hostesin kendisini çeken yolculara tepkisi viral oldu!

Irak merkezli hava yolu şirketi Fly Baghdad’da görev yapan bir kabin memuru, uçuş sırasında kendisini görüntüleyen yolcuların kameralarına verdiği tepkiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Uçuş sırasında bazı yolcuların kabin memurunu cep telefonlarıyla kayda aldığı anlar dikkat çekti. İddiaya göre kabin memuru, kişisel görüntülerinin alınmaması konusunda yolcuları birkaç kez uyardı. Ancak yapılan uyarılara rağmen bazı yolcuların kayıt almaya devam ettiği görüldü.

Yaşananların ardından kabin memurunun kameralara yönelttiği bakışlar, olayın en dikkat çeken anı oldu. Yolcuların telefonlarını kendisine doğrulttuğunu fark eden görevlinin yüz ifadesi, herhangi bir söz söylemeden tepkisini ortaya koydu.

Kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya başlanan görüntüler, kullanıcıların da ilgisini çekti. Özellikle kabin memurunun doğrudan kameraya baktığı anlar, videoyu izleyenlerin yorumlarında öne çıktı.

Uçaklarda yolcuların ve kabin ekibinin görüntülenmesi konusunda kişisel mahremiyet tartışmaları zaman zaman gündeme geliyor. Yolcuların seyahat sırasında fotoğraf ve video çekmesi yaygın olsa da uçuş ekibinin açıkça görüntülenmek istemediğini belirtmesi, konuyu farklı bir boyuta taşıyabiliyor.

Fly Baghdad kabin memurunun yaşadığı olayda da asıl dikkat çeken noktanın, yapılan uyarıların ardından görüntü alınmaya devam edilmesi olduğu belirtildi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde kabin memurunun herhangi bir tartışmaya girmeden yalnızca bakışlarıyla tepkisini göstermesi ise kullanıcıların ilgisini daha da artırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu bakışları “her şeyi anlatıyor” şeklinde yorumlarken, bazıları da kabin görevlisinin uyarılarının dikkate alınması gerektiğini savundu.

Görüntünün ne zaman ve hangi uçuş sırasında kaydedildiğine ilişkin ayrıntılar ise paylaşımda net olarak belirtilmedi. Buna rağmen kısa görüntü, kabin memurunun yolcular tarafından çekilmek istemediğini açıkça göstermesi nedeniyle sosyal medyada hızla yayıldı.

Olay, uçuş sırasında yolcuların hem birbirlerinin hem de kabin ekibinin kişisel alanına ve mahremiyetine dikkat etmesinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.