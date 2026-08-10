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Bahçeli'den Özgür Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?

Bahçeli'den Özgür Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?
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TBMM'de çerçeve yasa teklifi görüşmeleri sırasında MHP lideri Devlet Bahçeli ile Yeni Parti lideri Özgür Özel arasında samimi anlar yaşandı. Bahçeli'nin Özgür Özel'e, "Biz 57 yılda 46 kişilik grup kurduk, siz bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?" diyerek esprili bir dille soru yönelttiği öğrenildi. İki lider arasındaki samimi anlar ise objektiflere yansıdı.

  • TBMM Genel Kurulu'nda 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi' görüşmeleri sürüyor.
  • Devlet Bahçeli, Özgür Özel'e esprili bir dille 'Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?' diye sordu.
  • Özgür Özel, Terörsüz Türkiye için hazırlanan Çerçeve Yasa'ya 'Evet' diyeceklerini açıkladı.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda çerçeve yasa teklifi olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri devam ediyor. 

BAHÇELİ VE ÖZEL YAN YANA GELDİ

Teklif üzerine siyasi parti grupları adına yapılan konuşmaların ardından ara verildi. Bu sırada Devlet Bahçeli ile Özgür Özel arasında dikkat çekici bir diyalog yaşandı. Bahçeli'nin Özel'e esprili bir dille, "Biz 57 yıldır uğraşıyoruz, 46 kişilik grup kurduk. Siz bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız" diye sorduğu öğrenildi.  

KURMAYLARINA DA BU SORUYU SORUYORMUŞ

Bahçeli'nin kurmaylarının da MHP Lideri'nin kendilerine de zaman zaman bu soruyu sorduğunu ifade ettiği belirtildi. Liderler arasındaki o samimi anlar ise objektiflere yansıdı.

ÖZEL: ÇERÇEVE YASA'YA 'EVET' DİYORUZ

Öte yandan; Yeni Parti Lideri Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında Terörsüz Türkiye için hazırlanan Çerçeve Yasa'ya "Evet" diyeceklerini açıkladı. MHP Lideri Bahçeli, konuşmasını tamamlayan Özel'i alkışladı.

Kaynak: ANKA
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımustafa turalı:

Hepsi Aynı bk Zafer Dışında hiç birine güvenmiyorum.

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Haber Yorumlarımustafa sütcü:

Siz bizi yiyorsunuz da neyse..

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