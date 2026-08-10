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Bodrum dün gece karanlığa gömüldü: Nedeni belli oldu

Bodrum dün gece karanlığa gömüldü: Nedeni belli oldu
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Bodrum'daki Gümüşlük sahilinde 8.8 Parla Parla Bodrum etkinliği kapsamında ışık kirliliğine dikkat çekmek için aydınlatmalar azaltıldı. Bodrum ve Kos Adası eş zamanlı ışıklarını kısarak ortak farkındalık mesajı verdi.

  • Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen '8.8 Parla Parla Bodrum' etkinliği kapsamında Gümüşlük sahilindeki aydınlatmalar azaltıldı.
  • Bodrum ve Kos Adası, aynı gece ışıklarını kısarak ışık kirliliğine karşı eş zamanlı ortak mesaj verdi.
  • Etkinlikle aşırı yapay aydınlatmanın enerji tüketiminin yanı sıra gece gökyüzünü, ekosistemi ve gece yaşayan canlıların yaşam döngülerini de etkilediğine dikkat çekildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "8.8 Parla Parla Bodrum" etkinliği kapsamında Gümüşlük sahilindeki aydınlatmalar azaltıldı. Işıkların kısılmasıyla yıldızlar ve gece gökyüzü daha net görünürken, Bodrum ve Kos Adası aynı anda ışık kirliliğine karşı farkındalık mesajı verdi.

IŞIK KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "8.8 Parla Parla Bodrum" etkinliğinde, ışık kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Gümüşlük sahilindeki aydınlatmalar azaltıldı. 

Işıkların kapanmasıyla yıldızlar ve gece gökyüzü daha net görünür hale geldi. Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe Gümüşlük sakinleri, işletme sahipleri, Bodrum Muhtarlar Birliği Dernek Başkan Yardımcısı Göksel Çamlı ve proje yürütücüsü Merve Okutucu katıldı. 

IŞINKARIN AZALMASIYLA YILDIZLAR GÖRÜNDÜ

Etkinlik kapsamında sahil hattındaki aydınlatmaların azaltılmasıyla, kent ışıkları nedeniyle görülmesi zorlaşan yıldızlar yeniden görünür oldu. Etkinlikle, aşırı yapay aydınlatmanın enerji tüketiminin yanı sıra gece gökyüzünü, ekosistemi ve gece yaşayan canlıların yaşam döngülerini de etkilediğine dikkat çekildi.

BODRUM VE KOS AYNI ANDA KARANLIĞA TESLİM OLDU

Etkinliğin bu yılki en dikkat çekici özelliği ise Kos Adası'nın da eş zamanlı olarak bu uygulamaya katılması oldu. Kos'ta bazı aydınlatmalar azaltılırken, Bodrum ve Kos aynı gece ışıklarını kısarak ışık kirliliğine karşı ortak mesaj verdi. Ege'nin iki yakasındaki bu eş zamanlı uygulama, ışık kirliliğinin sınırları aşan ortak bir çevre sorunu olduğuna dikkat çekti. "8.8 Parla Parla Bodrum" ile ışık kullanımının azaltılması, enerji tasarrufu, gece ekosisteminin korunması ve yıldızlı gökyüzünün gelecek kuşaklara aktarılması konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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