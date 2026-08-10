Düğün bitti, hesaplaşma başladı! Damadın misafirine attığı mesaj pes dedirtti

Son dönemde düğün salonu ve ikram masraflarının artmasıyla birlikte takı merasimleri aileler için bir bütçe denkleştirme aracı haline gelirken, duyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Düğün merasiminin ardından kimin ne kadar takı taktığını ve masrafların ne ölçüde karşılandığını öğrenmek isteyen damat, işi bir adım ileri taşıdı. Takı törenine ait kamera kayıtlarını ve misafirlerin verdiği hediye zarflarını büyük bir titizlikle incelemeye alan damat, saniye saniye izlediği görüntülerle zarfların kime ait olduğunu tek tek eşleştirdi.

400 TL'Yİ GÖRÜNCE IBAN GÖNDERDİ

Yapılan bu detaylı tespit işlemleri sırasında, damadın bir yakınının hediye zarfının içerisine yalnızca 400 TL koyduğu ortaya çıktı. Taktığı tutarı, düğün mekanındaki kişi başı yemek maliyetinin çok altında bulan damat duruma tepkisiz kalmadı. Olayı kişiselleştiren damat, düğününe katılan yakınına doğrudan mesaj yoluyla ulaşarak kendi banka hesap numarasını (IBAN) gönderdi ve misafirinden düğünde yediği yemeğin parasını karşılamasını talep etti.

"KİMSE KİMSEYİ BESLEMEK ZORUNDA DEĞİL"

Mesajda 4 kişi yemek yediklerini ve 5400 TL tutuğunu belirten damat 500 lirada daha istedi. Parayı aldıktan sonra öfkesi geçmeyen damat, "Bir daha böyle bir terbiyesizlik yapmayın. Her şeyin bir adabı var ve kimse kimseyi beslemek sorunda değil" diyerek konuşmayı sonlandırdı.

Kaynak: Haberler.com