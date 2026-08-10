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Düğün bitti, hesaplaşma başladı! Damadın misafirine attığı mesaj pes dedirtti

Düğün bitti, hesaplaşma başladı! Damadın misafirine attığı mesaj pes dedirtti
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Artan organizasyon maliyetleri ve düğün takıları, akıllara durgunluk veren bir olaya sahne oldu. İddiaya göre bir damat, düğün sonrasında kamera kayıtlarını inceleyerek zarfına 400 TL koyduğunu tespit ettiği bir yakınına IBAN gönderip yediği yemeğin parasını talep etti.

  • Bir damat, düğününde takılan takı ve hediye zarflarını kamera kayıtlarından tek tek eşleştirerek inceledi.
  • Damat, düğününe katılan bir yakınının 400 TL hediye verdiğini tespit edip bu kişiye IBAN göndererek yemek masrafını karşılamasını talep etti.
  • Damat, mesajında 4 kişinin yediği yemeğin 5400 TL tuttuğunu belirterek 500 TL daha istedi ve 'kimse kimseyi beslemek zorunda değil' diyerek konuşmayı sonlandırdı.

Son dönemde düğün salonu ve ikram masraflarının artmasıyla birlikte takı merasimleri aileler için bir bütçe denkleştirme aracı haline gelirken, duyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Düğün merasiminin ardından kimin ne kadar takı taktığını ve masrafların ne ölçüde karşılandığını öğrenmek isteyen damat, işi bir adım ileri taşıdı. Takı törenine ait kamera kayıtlarını ve misafirlerin verdiği hediye zarflarını büyük bir titizlikle incelemeye alan damat, saniye saniye izlediği görüntülerle zarfların kime ait olduğunu tek tek eşleştirdi.

400 TL'Yİ GÖRÜNCE IBAN GÖNDERDİ

Yapılan bu detaylı tespit işlemleri sırasında, damadın bir yakınının hediye zarfının içerisine yalnızca 400 TL koyduğu ortaya çıktı. Taktığı tutarı, düğün mekanındaki kişi başı yemek maliyetinin çok altında bulan damat duruma tepkisiz kalmadı. Olayı kişiselleştiren damat, düğününe katılan yakınına doğrudan mesaj yoluyla ulaşarak kendi banka hesap numarasını (IBAN) gönderdi ve misafirinden düğünde yediği yemeğin parasını karşılamasını talep etti.

"KİMSE KİMSEYİ BESLEMEK ZORUNDA DEĞİL"

Mesajda 4 kişi yemek yediklerini ve 5400 TL tutuğunu belirten damat 500 lirada daha istedi. Parayı aldıktan sonra öfkesi geçmeyen damat, "Bir daha böyle bir terbiyesizlik yapmayın. Her şeyin bir adabı var ve kimse kimseyi beslemek sorunda değil" diyerek konuşmayı sonlandırdı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıbpzt2b7pvp:

davetiye vermeseydin.

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Haber Yorumlarıs.keskin0555@gmail.com:

fakiri var zengini var herkes verecek diye bir şey yok adamın belkide durumu yok

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Haber Yorumlarıgumusss390:

düğünde parayla yemek yiyeceğine gider iyi bir yerde yemek yer o parayla senin düğününe gelenler aptalmış

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Haber Yorumlarıİsmail Erbek:

çok ayıp

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

İade etmesi terbiyesizlik

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